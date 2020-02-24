Объем капинвестиций в Украине за год вырос до 584 миллиардов гривень

Среди источников наибольшая доля - почти 70% - приходится на собственные средства предприятий и организаций.

Объем капитальных инвестиций в Украине в 2019 году вырос на 11% по сравнению в 2018 годом – до 584,45 миллиарда гривень, сообщила Государственная служба статистики.

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Среди источников капинвестиций наибольшая доля (68,1%) приходится на собственные средства предприятий и организаций – 397,77 миллиарда гривень, причем по данному направлению по сравнению с 2018 годом рост составил 6%.

За счет государственного и местных бюджетов проинвестировано 85,58 миллиарда гривень, что на 28,16% больше, чем в 2018 году.

Кредиты банков и другие займы в виде источника капинвестиций в 2019 году выросли на 16,1% – до 40,98 миллиарда гривень.

Объем средств населения, направленных на строительство жилья, снизился на 3,5% – до 32,67 миллиарда гривень.

Средства иностранных инвесторов составили 3,54 миллиарда гривень, что в 2,3 раза больше, чем в 2018 году.

Как сообщал УНИАН, Кабмин поставил перед собой задачу обеспечить на 40% рост валового внутреннего продукта Украины в ближайшие пять лет. Для этого необходимо привлечь около 50 миллиардов долларов инвестиций.