Баланс недели: Кабмин обещает вывести рынок труда из «тени» и выделяет 4 млрд гривен в помощь аграриям, а министр энергетики анонсирует рекордное снижение тарифов на газ

Уходящая неделя запомнится жителям страны, а, возможно, и мира, эпической по концентрации проявления человеческого невежества эвакуацией 45 украинцев и 27 иностранцев из пострадавшего от эпидемии коронавируса китайского Уханя в Украину, противостоянием местных жителей, с которыми была связана дальнейшая транспортировка эвакуированных на территорию медицинского центра Национальной гвардии в городе Новые Санжары в Полтавской области.

В то же время, по-весеннему теплая середина февраля принесла не менее важные экономические новости. Так, в пятницу премьер-министр Алексей Гончарук в зале Верховной Рады представил отчет о работе правительства за последние пять месяцев.

Отвечая на критику народных депутатов о падении промышленного производства, дефиците государственного бюджета, ревальвации гривни, премьер заверил, что у Кабинета министров есть четкий план и стратегия, что необходимо делать.

«И правительство, и команда президента очень хорошо понимают, что нужно делать. Упреки в том, что якобы за пять месяцев ничего не сделано, абсолютно не имеют под собой никаких оснований», - сказал Гончарук.

При этом он не исключил, что правительству нужно лучше коммуницировать с обществом.

«Сейчас мы готовим, через несколько недель, ивент, который будет называться «стратегия развития», для того, чтобы подробно поговорить о том, как по блокам мы будем решать те сложные задачи, которые перед нами стоят», - отметил премьер.

В начале же уходящей недели Гончарук в Telegram-канале сообщил, что правительство начало кампанию по выводу рынка труда из «тени», чтобы обеспечить украинцам цивилизованные условия работы, а заодно увеличить налоговые поступления в местные и госбюджет.

По его словам, в настоящее время почти каждый пятый украинец работает неофициально.

«Больше всего (таковых) в сельском хозяйстве, оптовой и розничной торговле, строительстве, на транспорте и в курьерской деятельности. Эти работники не защищены. Правительство начало кампанию по выводу из тени рынка труда. Ведь это не только уплата налогов, поступления в бюджет. Это, в первую очередь, создание цивилизованных условий труда, обеспечение работникам соблюдения их прав и социальных гарантий», - заявил премьер.

Он подчеркнул, что чаще всего предприниматели не регистрируют свою экономическую деятельность, принимают на работу людей без оформления трудовых отношений, скрывают часть отработанного рабочего времени и заработную плату, маскируют трудовые отношения под видом других форм, например, фиктивной самозанятости.

Во исполнение поручения премьера Государственная служба по вопросам труда уже провела первый этап мероприятий по выводу из «тени» рынка труда. В частности, была проведена информационная кампания, результатом которой стало то, что только за две недели января в службу поступило более ста тысяч сообщений о заключении трудовых договоров с двумя сотнями тысяч работников.

В целом, показатель трудоустройства в сферах, где проводилась информационная кампания, вырос по сравнению с январем 2019 года почти на 26 процентов.

В 2020 году информационные и инспекционные кампании будут проведены в области сельского хозяйства, строительства, транспорта и курьерской деятельности.

«Мы уважаем бизнес, и никто не будет мешать его работе многочисленными проверками. Но работники должны быть защищены. Поэтому будет проводиться работа, в частности, разъяснительная о преимуществах официального оформления. Также будет создана горячая линия, на которую смогут пожаловаться те, кто работает нелегально», - подчеркнул Гончарук.

По его словам, целью на 2020 год правительство ставит создание 200 тысяч новых легальных рабочих мест и сокращение поиска работы в среднем с 3,6 до 2 месяцев, а за последующие пять лет - один миллион новых рабочих мест.

Рекордное снижение цены на газ

На уходящей неделе министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что в феврале цена на природный газ для населения будет дополнительно снижена, что стало возможным благодаря подписанию договора о транспортировке газа между Украиной и Россией, а также стабилизации ситуации на украинском и европейском рынках.

Более того, министр ожидает рекордного падения цены на газ этим летом - до уровня 80 долларов за тысячу кубометров, тогда как средняя цена импортного газа в январе 2020 года составила 175,3 доллара за тысячу кубических метров.

Кстати, премьер-министр Гончарук во время представления отчета о работе правительства в зале Верховной Рады заявил, что цена на газ для украинских потребителей могла бы быть в три-четыре раза выше нынешней, если бы договор о транзите не был подписан.

«У нас заканчивался контракт с россиянами с 1 января и существовал серьезный риск, что мы потеряем этот транзит, а это и серьезный удар по экономике, и серьезное удорожание энергетических ресурсов и для предприятий, и для граждан», - сказал премьер.

Однако, если сегодня цены на газ на мировых рынках снижаются, то через несколько лет они могут существенно вырасти. Украина же импортирует около трети потребляемого газа, а значит сильно зависит от колебаний цен на зарубежных биржах.

Смягчить ценовой удар по населению можно, если бы удалось резко увеличить собственную добычу «голубого» топлива. Но из-за отсутствия инвестиций в эту отрасль на протяжении многих лет, а также коррупции выполнить правительственную стратегию наращивания газодобычи до 2020 года не получилось.

«Нафтогаз» меняет стратегию

На уходящей неделе Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» представила новую стратегию газодобычи под названием «Тризуб», которая основывается не на количестве пробуренных скважин, а на трех основных направлениях.

Первое – добыча газа из глубоких залежей на Шебелинском месторождении в Харьковской области. Второе - газ из сланцевых пород. Госкомпания планирует пробурить три скважины на территории Святогорского месторождения в Харьковской области. Третье – освоение части шельфа Черного моря в пределах крупного нефтегазового участка «Дельфин», расположенного к югу от Одесской области. Конкурс на разработку этого участка должен быть объявлен уже в ближайшее время.

По словам руководителя интегрированного газового бизнеса «Нафтогаза» Андрея Фаворова, смена подхода к добыче газа в Украине вызвана тем, что ежегодное естественное падение на освоенных месторождениях составляет около 1,5 миллиарда кубометров газа.

Более того, крупнейшие месторождения компании были открыты в 1950-1970 годах и уже практически истощены, поэтому стране нужны новые точки роста, что и предлагает новая стратегия.

«Нафтогаз» планирует также продолжить разработку традиционных месторождений и работу по интенсификации добычи на действующих скважинах. Но при условии, что это будет экономически целесообразно.

«Прорыва тут не будет. Эти лицензии, упрощая, мы должны отдать в дом престарелых, заботиться, чтобы они нас кормили и дальше. Но мы понимаем, что стометровку за десять секунд они не пробегут», - сказал он.

Фаворов не стал называть конкретные ожидаемые цифры увеличения добычи газа, отметив, что во второй половине года можно будет более точно спрогнозировать результаты.

Поддержка аграриев и позиционная борьба за рынок земли

На уходящей неделе правительство распределило 4 миллиарда гривен на поддержку аграриев в 2020 году. Средства будут направлены на удешевление кредитов, компенсацию стоимости покупки сельхозтехники отечественного производства. Кроме того, деньги пойдут на развитие фермерских хозяйств, животноводства и переработки сельхозпродукции, садоводства, виноградарства и хмелеводства.

Таким образом, Кабинет министров пытается стимулировать аграриев больше заниматься переработкой сельхозпродукции, вместо традиционного для нашей страны экспорта сырья с низкой добавленной стоимостью.

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства сообщили, что уже следующая программа государственной поддержки аграриев будет рассчитана на три года (2021-2023), а ее план будет известен уже в июле.

А в парламенте продолжается затянувшееся на несколько недель рассмотрение правок в законопроект о рынке земли. К концу уходящей недели Верховная Рада рассмотрела их более четверти из четырех тысяч. По состоянию на 20 февраля, была принята лишь одна.

Призывы монобольшинства к оппозиции отозвать большинство своих правок, которые лишь затягивают время, пока успехом не увенчались.

Рассмотрение поправок в законопроект народные депутаты продолжат на следующих пленарных заседаниях, а окончательное принятие закона, учитывая текущий темп, можно ожидать не ранее апреля.

Следующая неделя обещает быть не менее насыщенной экономическими новостями. Стоит ожидать заявлений по итогам визита в Киев экспертов ключевого кредитора Украины - Международного валютного фонда, а Государственная служба статистики опубликует данные о промышленном производстве за январь 2020 года.

Игорь Орел