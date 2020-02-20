НБУ прокомментировал решения суда в пользу уволенных членов набсовета «Ощадбанка»

Регулятор намерен подать апелляцию.

Национальный банк Украины не согласен с решениями Окружного административного суда Киева о признании противоправным решения регулятора отказать в согласовании назначения Шевки Аджунера, Дмитрия Власова и Алексея Резникова главой и членами наблюдательного совета государственного «Ощадбанка».

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Как сообщается на сайте НБУ, регулятор намерен подать апелляцию, поскольку согласование руководителей банков является исключительной компетенцией Национального банка в соответствии с Законом Украины «О банках и банковской деятельности», а указанные решения суда противоречат Конституции Украины.

В НБУ напомнили, что отказ в согласовании назначения Шевки Аджунера главой набсовета обусловлен конфликтом интересов в связи с его членством в набсоветах еще двух крупных государственных компаний, являющихся клиентами банка - «Укрэнерго» и «Укрзализныци».

Кроме того, как отметили в НБУ, обстоятельства продления полномочий главы правления «Ощадбанка» говорят о ненадлежащем исполнении главой набсовета своих обязанностей.

В отношении Власова Нацбанк обосновал свое решение несоответствием уровня его профпригодности.

Кроме того, в НБУ заявили о ненадлежащем исполнении Власовым своих обязанностей, как и Резниковым.

«Национальный банк обращает внимание, что это решения суда первой инстанции, не вступившие в законную силу. Апелляционные жалобы будут поданы после получения полного текста решения», - подчеркнули в НБУ.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в начале октября прекратил полномочия назначенных в конце мая пяти членов наблюдательного совета «Ощадбанка» и одного – «Укрэксимбанка», поскольку эти назначения не получили согласования Национального банка Украины.

Согласно совместному заявлению МВФ, ЕБРР и Всемирного банка, международные партнеры Украины высказались в поддержку действий НБУ, подчеркивая необходимость жестких стандартов независимости и отсутствия конфликта интересов в набсоветах госбанков.

Обновленный набсовет государственного «Ощадбанка» начал свою работу в начала декабря прошлого года и избрал главой Байбу Апин.