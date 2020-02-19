К госпрограмме доступного кредитования для бизнеса присоединились три частных банка

Это банки «Львов», «Кредобанк» и ПУМБ.

К государственной программе доступного кредитования для предпринимателей «5-7-9» присоединились три частных банка - «Львов», «Кредобанк» и ПУМБ.

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Об этом сообщили в Министерстве финансов со ссылкой на решение совета Фонда развития предпринимательства.

По информации Минфина, вскоре клиенты этих финучреждений смогут воспользоваться условиями программы «Доступные кредиты 5-7-9».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в январе приняла закон о создании в Украине Фонда развития предпринимательства, который в 2020 году получит 2 млрд грн финансирования.

Фонд будет реализовывать программу господдержки малого и среднего бизнеса, которая позволит участникам получить кредит до 1,5 млн грн под 5%, 7% или 9% годовых для создания или расширения собственного бизнеса.

3 февраля правительство Украины объявило старт программы «5-7-9», оценивая ее потенциал в этом году в 50 тысяч кредитов.

На старте программы соглашения о партнерстве с фондом заключили государственные «Ощадбанк», «ПриватБанк», «Укргазбанк» и «Укрэксимбанк».