В Киев снова едут ревизоры МВФ

Эксперты будут обсуждать политику ускорения роста экономики и обеспечения стабильности.

Команда экспертов Международного валютного фонда посетит Киев для обсуждения политики ускорения роста экономики и обеспечения стабильности.

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Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана, переданном УНИАН.

«Команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев для проведения технических обсуждений политики, направленной на достижение более мощного роста и обеспечения стабильности», - говорится в документе.

Дата прибытия экспертов МВФ не уточняется.

Как сообщал УНИАН, Украина и МВФ в декабре 2019 года достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования в объеме 5,5 млрд долл. Решение о новой программе должен утвердить Совет директоров фонда, но точная дата утверждения пока не определена.

Председатель НБУ Яков Смолий в декабре 2019 года заявлял, что решение о новой программе может быть утверждено в первом квартале 2020 года, а среди предварительных условий для заключения соглашения назвал принятие в Украине законов о невозможности возврата обанкротившегося банка прежним владельцам и обороте земель сельскохозяйственного назначения.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский встречался с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой в ходе 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.