Дефицит бюджета за год вырос до 78 миллиардов гривень

Сводный бюджет выполнен с дефицитом 84 миллиарда гривень.

Государственный бюджет Украины за январь-декабрь 2019 года выполнен с дефицитом в размере 78,050 миллиарда гривень, что на 32% выше дефицита за предыдущий год.

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Как сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины, сводный бюджет за этот период выполнен с дефицитом 84,316 миллиарда гривень, что на 24% выше показателя годом ранее.

Как сообщал УНИАН, госбюджет-2019 предусматривал доходы в сумме 1,026 триллиона гривень, расходы - 1,112 триллиона гривень, предельный объем дефицита на уровне 89,989 миллиарда гривень.

В октябре Верховная Рада приняла изменения в бюджет 2019 года, снизив план доходов на 20 миллиардов гривень и компенсировав это сокращением плана расходов на обслуживание госдолга.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова 20 декабря заявила, что госбюджет Украины на 2019 год не будет выполнен по доходам, в связи с чем правительство вынуждено остановить финансирование некоторых расходов.

Госбюджет Украины за 2018 год был выполнен с дефицитом на уровне 59,2 миллиарда гривень, что на 24% больше дефицита за 2017 год.