Минфин США заподозрил Дерипаску в отмывании денег Путина - Financial Times

Олигарх признан одним из многих людей, владеющих имуществом и отмывающих средства президента России.

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США утверждает, что российский бизнесмен Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина.

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Все подтверждающие позицию ведомства факты перечислены в письме OFAC, направленном адвокатам бизнесмена, пишет Financial Times.

«В декабре 2016 года, по сообщениям, признан одним из многих людей, владеющих имуществом и отмывающих средства президента России Владимира Путина»,— говорится в письме, передает kommersant.

Также сообщается, что в сентябре 2017 года господин Дерипаска отменил IPO ГАЗа, «чтобы покрыть отмывание денег президента России Владимира Путина через корпорацию». На основании этого Минфин США не собирается отменять персональные санкции в отношении российского бизнесмена.

Сам Олег Дерипаска назвал информацию OFAC слухами, которые не доказаны и не подтверждены. «Они не представляют никакой информации. Просто догадки, слухи и болтовня»,— сказал он FT. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил FT: «Это неправда». Минфин США отказался от комментариев FT по поводу этого письма.

Напомним, в апреле 2018 года «Русал», En+ и «Евросибэнерго» Олега Дерипаски попали в санкционный список США. В январе 2019 года ограничения были сняты в обмен на потерю контроля над компаниями со стороны господина Дерипаски. В июле компания En+ перерегистрировалась в Калининградской области.