Гончарук анонсировал появление вице-премьера по экономическим вопросам

Имен он не назвал, но опроверг, что эту должность могут занять Игорь Никонов, Виктор Пинзеник или Ростислав Шурма.

В Украине может появиться вице-премьер по экономическим вопросам.

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Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в интервью "Украинской правде".

Гончарук подтвердил, что ищут вице-премьера по экономическим вопросам – "и есть несколько кандидатов". Имен он не назвал, но опроверг, что эту должность могут занять Игорь Никонов, Виктор Пинзеник или Ростислав Шурма.

"Мы действительно ищем последний месяц людей, которые могли бы усилить правительство. Таких встреч в разных форматах было десяток, может, даже больше. Есть ряд направлений, по которым мы, очевидно, будем усиливаться. Парламент поддержал мое представление на Дениса Шмыгаля, у нас появился вице-премьер по региональному развитию. Это важно, потому что этот год в плане децентрализации является решающим, мы должны завершить создание способных общин, а это очень важный административный процесс. Здесь нужен сильный менеджер, который будет фокусироваться именно на этом.

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Второе направление, по которому мы точно будем усиливаться, это экономический блок с фокусом на инвестиции, потому что мы верим в это. Стратегия правительства заключается в том, чтобы увеличить инвестиции... Тут осталось недолго, я думаю, что в ближайшие недели мы презентуем человека, который сможет усилить такой инвестиционный блок правительства...

Есть ряд идей, каким образом усилить социальный блок. Возможно, у нас появится вице-премьер в этом направлении. Но об этом говорить рано, мы еще дискутируем".

Он также подтвердил, что надеется, что Алексей Резников станет министром оккупированных территорий.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля Верховная Рада Украины назначила на должность вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля, который был председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации. Новое Министерство развития общин и территорий было создано путем реформирования Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.