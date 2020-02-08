Баланс недели: депутаты подрались "за землю", президент пообещал "лавину инвестиций", а правительство запустило "Дію"

На уходящей неделе Верховная Рада, наконец-то, приступила ко второму чтению исторического для национального аграрного сектора и украинской экономики в целом закона - о рынке земли.

После одобрения парламентариями документа в первом чтении в ноябре 2019 года, он претерпел существенные изменения. В частности, в финальной версии проекта закона возможность покупки украинских земель иностранцами допускается только после согласия украинского народа на референдуме, при этом для страны-агрессора такая покупка будет невозможна в принципе. Также предусматривается, что ни один собственник не сможет быть владельцем свыше десяти тысяч гектаров сельхозземель.

Чтобы затянуть принятие ключевого закона, оппозиционные депутаты подали в профильный парламентский комитет свыше четырех тысяч поправок, каждую из которых по решению сессионного зала пришлось ставить на голосование и обсуждать по отдельности. Оппозиционеры прибегли к таким беспроигрышным методам, как сопровождавшееся толканием, руганью и ломанием микрофонов блокирование парламентской трибуны и вывод своих сторонников с протестами под стены Верховной Рады.

В результате за полдня четверга и первую половину пятницы депутаты рассмотрели чуть больше двух сотен поправок, из которых приняли всего одну.

Эксперты признают, что злополучный законопроект далек от совершенства, но считают целесообразным принять его в таком виде, а не снова откладывать давно назревшую земельную реформу.

«Мы ожидаем, что это добавит к экономическому росту уже в этом году 0,4 процента, а в следующем году – 0,7 процента. Даже в таком формате», - сказал президент Европейской Бизнес Ассоциации Томаш Фиала.

Согласно календарному плану работы парламента, депутаты могут продолжить рассмотрение законопроекта не ранее, чем через неделю – с 18 февраля, а с учетом скорости рассмотрения поправок финальное голосование за земельную реформу может затянуться до апреля – мая.

Все это может привести к тому, что ключевой кредитор Украины - Международный валютный фонд, внимательно следящий за реформированием нашей страны, включающим важный элемент - земельную реформу, отложит решение о новой программе сотрудничества для Украины до лета 2020 года.

В ожидании «лавины инвестиций»

На уходящей неделе украинскую столицу посетил с официальным визитом президент нашего крупного партнера в регионе Черного моря - Турции Реджеп Эрдоган.

По итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским стороны договорились нарастить товарооборот между странами с нынешних четырех до десяти миллиардов долларов, обсудили возможность поставок каспийского газа в Украину через Турцию, подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере и договорились активизировать сотрудничество в авиационной отрасли.

На радостях глава нашего государства в ходе украинско-турецкого бизнес-форума, организованного в честь приезда важного гостя, пообещал украинцам скорую «лавину инвестиций».

«Мы работаем двадцать пять часов в сутки и восемь дней в неделю. Ликвидация административных барьеров, расширение прав субъектов хозяйствования, диджитализация государственных процессов, внедрение прозрачного рынка земли, масштабная приватизация и много других очень важных реформ воплощаются нами с единственной целью: Украину должна «накрыть» лавина инвестиций - как внешних, так и внутренних», - заявил Зеленский.

Как раз на уходящей неделе Национальный банк обнародовал статистику, согласно которой приток прямых иностранных инвестиций в экономику Украины за 2019 год пока не напоминает «лавину» и составил два с половиной миллиарда долларов, как и годом ранее. Для сравнения: портфельные инвестиции за этот период, которые преимущественно представляют собой вложения нерезидентов в облигации внутреннего госзайма, составили вдвое больше. То есть, инвесторы более охотно дают Украине кредиты, но по-прежнему не торопятся строить собственный бизнес в нашей стране.

Между тем, настроения иностранных инвесторов действительно несколько улучшились. «Мы много говорим о недостатках, о том, что препятствует иностранным инвестициям. Но мы согласны, что сегодня, наверное, наиболее подходящий момент, чтобы улучшить ситуацию. Мы оптимистичны, планируем наращивать свой бизнес и расширять кредитование», - заявил на уходящей неделе глава правления крупнейшего в Украине банка с иностранным капиталом «Райффайзен Банка Аваль» Александр Писарук.

Водитель в смартфоне

На уходящей неделе правительство запустило мобильное приложение «Дія». Как часть проекта «Государство в смартфоне», оно предназначено для получения государственных услуг в дистанционном режиме, то есть, без посещения госучреждений.

Уже сейчас украинский водитель может с помощью приложения предъявить свое водительское удостоверение и свидетельство о регистрации автомобиля вместо бумажного аналога.

В ходе презентации приложения президент Зеленский обратил внимание на то, что с запуском этого сервиса Украина опередила многие страны Европы.

«Другие страны идут к этому годами, мы смогли за полгода. Это большое достижение. Насколько мне известно, Украина стала третьей страной Европы, которая имеет что-то подобное», - сказал президент.

Правда, запуск проекта прошел не так гладко, как хотелось бы, и некоторые пользователи столкнулись со сложностями при загрузке своих документов. Как впоследствии пояснили в Министерстве цифровой трансформации, только у двух с половиной миллионов, или менее трети украинских водителей, корректные и полные данные в реестре МВД, сформированном в 2013 году.

После синхронизации транспортного и демографического реестров Минцифры удалось расширить базу пользователей до пяти с половиной миллионов, но не для всех, так как технология сработала только для обладателей биометрических загранпаспортов или ID-карт.

Еще одной проблемой стала некорректность записей в транспортном реестре, так как некоторые регионы вели свои реестры в бумажном виде, а некоторые – в таблицах и устаревших базах данных, из-за чего было допущено много ошибок при формировании единого реестра. Чтобы проверить документы, предусмотрена дополнительная верификация в электронном кабинете водителя с помощью BankID. Но даже после этого разработчики приложения допускают вероятность проблем у владельцев документов старого образца и рекомендуют их обновить.

На этом реализация проекта не заканчивается: перечень доступных в приложении услуг будет постепенно расширятся. В частности, украинцы получат доступ к цифровым паспортам и смогут с помощью смартфона удостоверить свою личность для пользования железнодорожным транспортом, услугами медицинских учреждений или банков.

Разработчики настроены перевести все государственные услуги в цифровой формат в течение пяти лет и вывести нашу стану страну в число мировых лидеров в сфере открытых данных.

Программа доступных кредитов

На уходящей неделе в Украине стартовала программа доступного кредитования для предпринимателей «5-7-9».

В ее рамках украинцы могут получить кредиты для создания или развития собственного бизнеса в объеме до полутора миллионов гривен сроком до пяти лет под низкие ставки в пять, семь или девять процентов годовых, что в два-три раза дешевле текущих рыночных условий. Ставка дополнительно может быть снижена на полпроцента за каждое новое рабочее место – до минимума в пять процентов годовых.

Разницу в ставках банкам будет компенсировать Фонд развития предпринимательства, который на эти цели получит из бюджета два миллиарда гривен финансирования. По оценкам правительства, это позволит охватить порядка пятидесяти тысяч проектов, а в дальнейшем, при успешной реализации, программа может получить дополнительное финансирование.

Эксперты оценили инициативу властей позитивно.

«В рамках этой программы объединены инструменты удешевления кредитов для заемщика (компенсация процентов) и снижения кредитных рисков для банков (портфельные кредитные гарантии). То есть, программа направлена на преодоление двух наибольших препятствий, сдерживающих развитие кредитования», - отметила исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

По ее словам, программа проста в администрировании, поскольку решение банка о предоставлении кредита автоматически открывает доступ к получению государственной поддержки без каких-либо дополнительных согласований с чиновниками. Кроме того, сума компенсации по конкретным кредитам на шесть месяцев вперед будет зачисляться на специальные счета для использования их по мере выплаты кредита, что минимизирует риск от перебоев в финансировании.

На старте программы соглашения о партнерстве с Фондом развития предпринимательства заключили четыре государственных банка - «Ощадбанк», «ПриватБанк», «Укргазбанк» и «Укрэксимбанк». В первые дни работы программы эти финучреждения получили свыше семнадцати тысяч заявок предпринимателей и даже выдали несколько кредитов.

Между тем, интерес к программе есть и у негосударственных банков. В частности, у крупнейшего в Украине банка с иностранным капиталом «Райффайзен Банка Аваль» - одного из наиболее активных кредиторов малого и среднего бизнеса в нашей стране. В банке заявили, что готовы быстро рассмотреть соглашение об участии в проекте, как только оно будет получено.

Немецкие партнеры для «Укрзализныци»

На уходящей неделе акционерная компания «Укрзализныця» подписала меморандум о сотрудничестве с немецким железнодорожным перевозчиком Deutsche Bahn, который является одним из крупнейших железнодорожных операторов Европы.

Согласно документу, который предусматривает возможность стратегического сотрудничества компаний на срок до десяти лет, на начальном этапе стороны должны согласовать порядок оценки деятельности «Укрзализныци» и разработать дорожную карту по улучшению ее деятельности.

Комментируя событие, премьер-министр Алексей Гончарук высказал ожидания, что сотрудничество с немецким партнером будет стимулировать запуск новых железнодорожных маршрутов и способствовать более тесной интеграции транспортных систем двух стран. По его словам, в приоритете правительства - повышение эффективности управления «Укрзализныцей», а также обеспечение перехода к европейской модели рынка железнодорожных перевозок, но о продаже либо аренде украинского монополиста пока речь не идет.

Член правления по вопросам инфраструктуры Deutsche Bahn Рональд Пофалла заверил, что управление «Укрзализныцей» будут осуществлять украинцы, но оно может быть усилено немецкими менеджерами железнодорожного перевозчика Deutsche Bahn.

На первом этапе речь идет о консультировании, а затем могут быть реализованы дальнейшие шаги.

Стоит отметить, что украинская компания пока находится в поисках топ-менеджера. Спустя неделю после увольнения главы правления Евгения Кравцова наблюдательный совет «Укрзализныци» анонсировал конкурсный отбор на этот пост, обещая найти кандидата, который сможет воплотить позитивные преобразования за счет повышения эффективности и качества обслуживания, а также подготовить компанию к усилению конкуренции после открытия рынка железнодорожных перевозок в Украине.

Следующая неделя обещает быть не мене интересной в плане новостей и, как прогнозируют синоптики, более теплой. Кабинет министров должен представить на рассмотрение Верховной Радой отчет о своей работе. Вполне возможно, что он станет основанием для будущих кадровых перестановок в правительстве. А Государственная служба статистики обнародует показатели инфляции в январе и динамику внешней торговли в прошлом году.

Ольга Гордиенко