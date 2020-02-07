В НБУ посчитали, что в Польше работает около миллиона украинцев

По расчетам НБУ, благодаря укреплению курса гривни в 2019 году несколько замедлились темпы трудовой миграции.

По данным Национального банка Украины, в 2019 году в Польше работало около 1 миллиона украинцев.

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Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ за январь 2020 года, передает hromadske.ua.

«В 2019 году количество украинских трудовых мигрантов в Польше оценивалась почти в 1 млн человек. Значительная доля трудовых мигрантов — представители дефицитных в настоящее время рабочих профессий», — сообщили в НБУ.

Там отмечают, что значительное количество трудовых мигрантов влияет на трудовой рынок Украины: здесь наблюдается нехватка специалистов рабочих профессий, ведь большинство из них поехали на заработки.

По расчетам НБУ, благодаря укреплению курса гривны в 2019 году несколько замедлились темпы трудовой миграции: рост реальных доходов украинцев, в валютном эквиваленте, способствовал уменьшению разрыва в оплате труда с соседними странами, в частности с Польшей.

Ранее в Нацбанке сообщили, что за 2019 год заробитчане перевели в Украину около 12 миллиардов долларов. В 2018 году объемы переводов становили10,88 миллиарда долларов.

В Кабинете министров сообщали, что за первые 9 месяцев 2019 года из Украины выехало около 1,5 миллиона человек.