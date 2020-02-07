Крепкая гривня и теплая зима: Гончарук объяснил недовыполнение бюджета

Бюджет ранее планировался по более высокому курсу доллара, что и вызвало несоответствия.

Недовыполнение бюджета в январе вызвано укреплением гривни по сравнению с запланированными ранее показателями и уменьшением поступлений от энергетической сферы в связи с аномально теплой зимой.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время часа вопросов к правительству.

"Прежде всего, это вызвано тем, что бюджет у нас основан на курсе 27 (гривен за доллар) в соответствии с макропрогнозом, подготовленным в октябре. Сейчас средний курс в январе у нас был 24,1. Это главная причина, почему цифры отличаются. Второе. У нас теплая зима, это означает, что энергетика работает меньше, сжигается меньше энергоносителей, импортируется и экспортируется меньше газа. Это значит, что уменьшаются поступления от этой величины", - сказал Гончарук.

Премьер также отметил, что объективных факторов недовыполнения бюджета еще несколько, и правительство готово встретиться с главами фракций и детально объяснить каждый из них.

Как сообщал УНИАН, доходы государственного бюджета Украины в январе составили 42,6 миллиарда гривень, что на 25% ниже планового показателя на этот период. По сообщению Министерства финансов, главной причиной недовыполнения по доходам стали существенные изменения макроэкономических показателей Украины по сравнению с прогнозом правительства, утвержденным в октябре 2019 года.

Ранее министр финансов Украины Оксана Маркарова заявляла, что госбюджет Украины на 2019 год не будет выполнен по доходам, в том числе и из-за сильного укрепления гривни.