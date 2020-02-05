Зеленский нашел применение отсуженным у "Газпрома" средствам

Владимир Зеленский планирует направить средства на строительство дорог и другие инфраструктурные проекты, а также на медицинскую сферу и энергоэффективность.

Президент Владимир Зеленский предложил направить 2,9 миллиарда долларов, которые Нафтогаз отсудил у Газпрома, на развитие инфраструктуры и медицины в Украине.

Об этом сообщает Офис президента.

«Мы планируем дополнительно направить средства на строительство дорог — это наш инфраструктурный приоритет, на другие инфраструктурные проекты, на медицинскую сферу и энергоэффективность. Один из планов — построить более 200 приемных отделений медицинской помощи по всей Украине», — заявил президент.

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Зеленский поручил правительству в ближайшее время разработать соответствующие предложения.

Напомним, что Нафтогаз уже продал Нацбанку $500 млн из $2,9 млрд полученных от Газпрома по решению Стокгольмского арбитража.

В конце декабря 2019 года российский Газпром выплатил НАК Нафтогаз Украины $ 2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража. В руководстве Нафтогаза хотят направить около $1 млрд из полученных от Газпрома средств на развитие добычи газа.