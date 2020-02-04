Дешевые кредиты для бизнеса: хватит ли денег для всех желающих (видео)

На программу заложили всего 2 миллиарда гривень на всю страну.

В Украине запустили программу микрокредитования для бизнеса. На первый взгляд предложение замечательная, однако экономисты говорят, что денег всем не хватит, потому что заложили их всего 2 миллиарда гривень на всю страну.

Читайте такжеГосбанки уже получили от предпринимателей 17 тысяч заявок на доступные кредиты

Как говорится в программе “Гроші”, это фактически бюджет одного торгового центра.

Журналисты пробуют выяснить, есть ли шансы у вас таки открыть свой бизнес за дешевые кредиты.

Подробнее смотрите в сюжете программы “Гроші”.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины объявил старт государственной программы доступного кредитования для предпринимателей «5-7-9», которая предусматривает частичную компенсацию государством затрат на проценты по таким кредитам.

В настоящее время соглашения о партнерстве с фондом заключили государственные «Ощадбанк», «ПриватБанк» и «Укргазбанк».