Дешевые кредиты для бизнеса: хватит ли денег для всех желающих (видео)
В Украине запустили программу микрокредитования для бизнеса. На первый взгляд предложение замечательная, однако экономисты говорят, что денег всем не хватит, потому что заложили их всего 2 миллиарда гривень на всю страну.
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Как говорится в программе “Гроші”, это фактически бюджет одного торгового центра.
Журналисты пробуют выяснить, есть ли шансы у вас таки открыть свой бизнес за дешевые кредиты.
Подробнее смотрите в сюжете программы “Гроші”.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины объявил старт государственной программы доступного кредитования для предпринимателей «5-7-9», которая предусматривает частичную компенсацию государством затрат на проценты по таким кредитам.
В настоящее время соглашения о партнерстве с фондом заключили государственные «Ощадбанк», «ПриватБанк» и «Укргазбанк».