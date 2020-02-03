Курс доллара в феврале: эксперт спрогнозировал, что будет с гривней

По словам эксперта, курс может колебаться в диапазоне 24,5–25,5 грн/долл.

Курс национальной валюты Украины в феврале может колебаться в диапазоне 24,5–25,5 гривень за доллар, считают аналитики Forex Club.

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Как говорится в комментарии аналитиков, переданном УНИАН, баланс сил на валютном рынке будут определять предложение Министерства финансов по доходности долговых облигаций, активность экспортеров, а также конъюнктура на мировых рынках.

Аналитики прогнозируют, что развивающиеся рынки, к которым относится и Украина, будут испытывать нехватку внимания со стороны инвесторов, которые на фоне растущих рисков начинают переводить средства в более безопасные активы, включая доллар США и золото.

«Нерезидентов сдерживает высокая стоимость гривни и стремительно снижающаяся доходность долговых облигаций. На последнем размещении ОВГЗ предложение доходности ниже 10% уже не так оптимистично встречалось инвесторами. Привлекательность вложений ограничивает и намерение Национального банка снизить учетную ставку к концу 2020 года до 7%. Поэтому для поддержки спроса Министерству финансов, вероятно, придется вернуться к более высокой ставке по доходности», – считает руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

При этом экспортеры, в свою очередь, продолжают испытывать трудности из-за сильной гривни, курс которой после ослабления в январе остается достаточно высоким для изменения тенденции.

Краткосрочную поддержку гривне оказывает благоприятная погода, которая снижает потребность в импорте газа, а также падающие цены на энергоресурсы на мировых рынках, что сдерживает импорт энергоносителей.

В долгосрочной перспективе гривня сохраняет зависимость от притока инвестиций в связи с ожидаемым открытием рынка земли, большой приватизацией и запуском концессионных проектов.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу за январь снизилась к доллару США на 5,7% - до 25,03 грн/долл., к евро - на 4,7%, до 27,66 грн/евро.

В 2019 году национальная валюта Украины по официальному курсу укрепилась к доллару США на 14,5% - до 23,69 грн/долл., к евро – на 16,7%, до 26,42 грн/евро.