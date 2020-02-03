С марта безработным украинцам будут платить на 170 гривень больше

Всего лицо без работы может получить 1800 гривень помощи от государства.

В Украине с марта вырастут минимальные выплаты по безработице на 170 гривень.

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Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на Фонд социального страхования населения.

"Ранее сумма составляла 1630 гривень, а теперь ее увеличили до 1800 гривень", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такой минимальный размер выплат будет назначаться людям с учетом заработной платы и страхового стажа, которые у них были.

"Кроме того, пенсионный фонд обнародовал данные о выплатах. 60% украинских пенсионеров получают до 3 тысяч гривень пенсии. И лишь каждый 10-й украинец, вышедший на заслуженный отдых, получает до 10 тысяч. По состоянию на 1 января 2020 года средняя пенсия составляла 3 тысячи 82 гривни", - отмечает издание.

Как сообщал УНИАН, по данным Минэкономики, по состоянию на декабрь 2019 года, количество безработных в Украине достигала 1,5 миллиона человек.

При этом 10% всех безработных украинцев - это студенты, которые не смогли трудоустроиться после окончания обучения.