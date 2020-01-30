В Нацбанке рассказали о сотрудничестве с МВФ и дали прогнозы
Национальный банк Украины в ближайшие месяцы ожидает решения Международного валютного фонда об утверждении новой программы объемом 5,5 млрд долл., в отношении которой украинские власти в декабре 2019 года достигли договоренностей на уровне персонала.
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Об этом сообщил журналистам глава НБУ Яков Смолий.
«У нас есть договоренности, работаем, ожидаем принятия решения в ближайшие месяцы», - сказал Смолий.
По его словам, получение финансирования от МВФ является одним из источников пополнения резервов, прогноз которых на текущий год повышен на 5 млрд долл.
Как сообщал УНИАН, Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования объемом 5,5 млрд долл. Решение о новой программе должен утвердить Совет директоров МВФ.
Глава НБУ Яков Смолий в декабре 2019 года заявлял, что решение о новой программе может быть утверждено в первом квартале 2020 года, а среди предварительных условий для заключения соглашения - принятие в Украине законов о невозможности возврата неплатежеспособного банка бывшим владельцам, создании единых юридических лиц налоговой и таможенной служб, обороте сельскохозяйственных земель.