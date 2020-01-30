Нацбанк ожидает более $29 миллиардов международных резервов на конец года

Также регулятор повысил показатель ожидаемого профицита платежного баланса в 2020 году до 3,2 млрд долл.

Национальный банк улучшил прогноз уровня международных резервов Украины на конец 2020 года до 29,3 млрд долл. с 24 млрд долл., прогнозируемых ранее.

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Как говорится в материалах НБУ, прогноз на 2021 год улучшен до 31,6 млрд долл. с 23,1 млрд долл., прогнозируемых ранее.

В 2022 году Нацбанк ожидает роста международных резервов до 32,3 млрд долл.

Также регулятор улучшил прогноз для платежного баланса, повысив показатель ожидаемого профицита в 2020 году до 3,2 млрд долл. с 0,6 млрд долл., прогнозируемых ранее.

В 2021 году Нацбанк ожидает профицит платежного баланса на уровне 1,6 млрд долл. вместо ранее прогнозируемого дефицита на уровне 1,1 млрд долл.

В 2022 году ожидается профицит платежного баланса на уровне 0,4%.

Справка УНИАН. Международные резервы Украины в 2019 году выросли на 22% - до 25,3 млрд долл., достигнув семилетнего максимума.