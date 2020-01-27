Нацбанк потратил на поддержку гривни почти $27 миллионов

На прошлой неделе регулятор купил 50 млн долл., продал – 76,5 млн долл.

Национальный банк Украины на прошлой неделе, с 20 по 24 января, потратил на поддержку гривни на межбанковском валютном рынке 26,5 млн долл. из резервов.

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Как сообщается на сайте НБУ, в этот период регулятор купил 50 млн долл., продал – 76,5 млн долл.

Согласно приведенным данным, с начала года покупка валюты Нацбанком на межбанковском рынке остается выше ее продажи на 241,5 млн долл.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в 2018 году пополнил резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 7,933 млрд долл.

Международные резервы Украины в 2019 году выросли на 22% - до 25,3 млрд долл.