Удара по экономике Великобритании от Brexit не избежать - эксперты
11:04, 24 января 2020Финансы
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Решение о разводе с Евросоюзом Лондон принял четыре года назад по результатам референдума.
Иллюстрация REUTERS
Сегодня, 24 января, руководители Евросоюза подпишут соглашение о Brexit.
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Об этом сообщает ТСН.ua.
"Накануне принятый британским парламентом закон о Brexit подписала королева Елизавета II", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение о разводе с Евросоюзом Лондон принял четыре года назад по результатам референдума.
"Европарламент соберется, чтобы обсудить и ратифицировать соглашение", - подчеркивает издание.
Не удастся избежать неудобств и в крупнейших портах Европы - прогнозируют задержки, особенно в первые недели.
А для водителей грузовиков готовят стоянки, где они смогут ожидать завершения таможенных формальностей.
Подробнее об этом можно узнать из видеоматериала:
Удар по экономике Великобритании вследствие Brexit все же будет - эксперты
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