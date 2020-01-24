Удара по экономике Великобритании от Brexit не избежать - эксперты

Решение о разводе с Евросоюзом Лондон принял четыре года назад по результатам референдума.

Сегодня, 24 января, руководители Евросоюза подпишут соглашение о Brexit.

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Об этом сообщает ТСН.ua.

"Накануне принятый британским парламентом закон о Brexit подписала королева Елизавета II", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о разводе с Евросоюзом Лондон принял четыре года назад по результатам референдума.

"Европарламент соберется, чтобы обсудить и ратифицировать соглашение", - подчеркивает издание.

Не удастся избежать неудобств и в крупнейших портах Европы - прогнозируют задержки, особенно в первые недели.

А для водителей грузовиков готовят стоянки, где они смогут ожидать завершения таможенных формальностей.

Подробнее об этом можно узнать из видеоматериала: