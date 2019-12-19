Госстат ухудшил оценку роста экономики Украины

Оценка роста экономики Украины в третьем квартале ухудшена до 4,1% в годовом выражении.

Государственная служба статистики Украины ухудшила оценку роста реального ВВП Украины в третьем квартале 2019 года до 4,1% в годовом выражении с 4,2%, обнародованных ранее.

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Как сообщается на сайте Госстата, оценка роста по сравнению с предыдущим кварталом с учетом сезонного фактора также ухудшена – до 0,6% с 0,7%.

Согласно приведенным данным, номинальный ВВП в третьем квартале составил 1,106 триллиона гривень, а ВВП в расчете на одного человека – 26,286 тысячи гривень.

Справка УНИАН. Рост экономики Украины во втором квартале 2019 года в годовом выражении ускорился до 4,6%.

В 2018 году рост реального ВВП Украины ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и стал максимальным за последние 7 лет.

Международный валютный фонд прогнозирует рост экономики Украины в текущем году на 3%, Всемирный банк - на 2,7%, Европейский банк реконструкции и развития - на 3,3%.

Национальный банк прогнозирует рост экономики Украины в 2019 году на 3,5%.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на макроэкономическом прогнозе правительства с ростом реального ВВП на 3%.