Нацбанк рассказал, из чего состоят резервы Украины (инфографика)

НБУ вложил 84% международных резервов в ценные бумаги с высоким международным рейтингом. В том числе государственные облигации США с рейтингом «ААА».

Национальный банк вложил 84% международных резервов Украины в ценные бумаги с высоким международным рейтингом, включая государственные облигации США с рейтингом «ААА».

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Как сообщается на странице регулятора в соцсети Facebook, около 11% резервов сохраняется в виде наличности, депозитов и средств на корреспондентских счетах в других центральных банках и первоклассных коммерческих банках, а остальное - монетарное золото.

В НБУ подчеркнули, что такая структура резервов полностью соответствует мировой практике, и управляя резервами, регулятор придерживается принципов надежности, ликвидности и доходности, наращивая резервы при благоприятной ситуации на внутреннем валютном рынке, анализируя тренды в мировой экономике и размещая резервы в различные надежные инструменты.

«Благодаря наращиванию Национальным банком международных резервов в последние годы на сегодня их объем является достаточным как для осуществления текущих платежей по государственному долгу в иностранной валюте, так и для проведения валютных интервенций на межбанковском валютном рынке для поддержки ценовой стабильности», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в 2018 году пополнил резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке 7,933 млрд долл.

Международные резервы Украины в 2019 году выросли на 22% - до 25,3 млрд долл., достигнув семилетнего максимума.