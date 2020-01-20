ЕБА приветствует новую стратегию развития финсектора
Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) приветствует новую Стратегию развития финансового сектора Украины до 2025 года, утвержденную регуляторами финансового рынка страны 16 января.
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В пресс-службе ЕБА сообщили, что прозрачный, стабильный и конкурентный финансовый сектор является важной составляющей экономического роста страны и сохранения ее макроэкономической стабильности.
Вместе с тем, в сообщении отмечается, что четкая, понятная и последовательная политика государства способствуют более высокому доверию как со стороны бизнеса, так и потенциальных инвесторов, что является неотъемлемым условием для достижения амбициозной цели роста украинской экономики в 5-7%.
"Безусловно, если смотреть на прошедшие годы, финансовый сектор сделал существенный шаг вперед - была проведена валютная либерализация, оздоровлена банковская система, и тому подобное. Кроме того, долгосрочное видение, умение планировать и ставить цели - важные достижения финансового сектора и банковского сектора в частности", - сказано в сообщении.
Однако, в ЕБА подчеркнули, что нынешняя ситуация на финрынке пока далека от идеальной. По мнению Ассоциации, именно укрепление финансовой стабильности, макроэкономическое развитие, финансовая инклюзия, развитие финансовых рынков и инноваций помогут заложить прочный фундамент для развития финансовой системы и экономики в целом.
"К примеру, путем взвешенной фискальной политики, создания стимулов для развития платежной инфраструктуры для безналичных операций, развития BankID, усиления защиты инвесторов и кредиторов, и прочее", - подчеркивается в сообщении.
В пресс-службе добавили, что со своей стороны бизнес готов поддерживать имплементацию заложенных в Стратегию развития финсектора качественных изменений, однако для экономического роста критически важно внедрять и системные реформы в стране - обеспечивать действенную борьбу с коррупцией, внедрять верховенство права и равные правила игры.
Как сообщал УНИАН, 16 января регуляторы финансового рынка Украины утвердили новую Стратегию развития финансового сектора страны до 2025 года, которая предусматривает его развитие по пяти основным направлениям: укрепление финансовой стабильности, содействие росту экономики, развитие финансовых рынков, расширение финансовой инклюзии и внедрение инноваций.
В частности, для укрепления финансовой стабильности регуляторы, среди прочего, будут направлять свои усилия на усиление защиты прав кредиторов и инвесторов, внедрение плана действий BEPS, повышение уровня корпоративного управления в финучреждениях, тогда как макроэкономическое развитие будет стимулироваться путем активизации кредитования малого и среднего предпринимательства, в том числе фермерских хозяйств под залог земли, устранения препятствий для перезапуска ипотечного кредитования, экспортного финансирования.
Справка УНИАН. До 2020 года в Украине действовала пятилетняя Комплексная программа развития финансового сектора Украины, утвержденная Нацсоветом реформ в мае 2015 года и предполагающая три ключевых этапа: очистка сектора, закладка фундамента для развития и реализация мер самого развития.