В Украине утвердили новую стратегию развития финсектора

Стратегия предусматривает развитие финсектора по пяти основным направлениям: укрепление финансовой стабильности, содействие росту экономики, развитие финансовых рынков, расширение финансовой инклюзии и внедрение инноваций.

Регуляторы финансового рынка Украины утвердили новую Стратегию развития финансового сектора страны до 2025 года.

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Как заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий в ходе презентации стратегии, документ разработали специалисты НБУ и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Нацкомиссии по госрегулированию рынков финансовых услуг, Министерства финансов и Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

"Мы верим, что только так наши планы на будущее будут соответствовать реальному положению вещей, а значит - будут выполнены. А соответственно, сама стратегия будет не какими-то "бумажками", а полноценным видением будущего. Мы обязуемся выполнить это видение вместе с подписантами нашей стратегии", - подчеркнул Смолий.

По его словам, стратегия предусматривает развитие финсектора по пяти основным направлениям: укрепление финансовой стабильности, содействие росту экономики, развитие финансовых рынков, расширение финансовой инклюзии и внедрение инноваций.

Согласно представленной презентации, для укрепления финансовой стабильности регуляторы, среди прочего, будут направлять свои усилия на усиление защиты прав кредиторов и инвесторов, внедрение плана действий BEPS, повышение уровня корпоративного управления в финучреждениях.

Макроэкономическое развитие будет стимулироваться путем активизации кредитования малого и среднего предпринимательства, в том числе фермерских хозяйств под залог земли, устранения препятствий для перезапуска ипотечного кредитования, экспортного финансирования.

Для развития финансовых рынков регуляторы будут работать над завершением валютной либерализации, созданием ликвидных рынков финансовых инструментов, дерегуляцией рынков небанковских финансовых услуг с низким уровнем рисков.

Для расширения финансовой инклюзии будут внедрены стандарты рыночного поведения финучреждений и раскрытия информации о финансовых продуктах.

Инновации в финансовом секторе будут охватывать широкий спектр действий, среди которых развитие системы удаленной идентификации BankID, создание платформы для краудфандинга (народное финансирование, от англ. сrowd funding) и венчурного капитала.

Справка УНИАН. До 2020 года в Украине действовала пятилетняя Комплексная программа развития финансового сектора Украины, утвержденная Нацсоветом реформ в мае 2015 года и предполагающая три ключевых этапа: очистка сектора, закладка фундамента для развития и реализация мер самого развития.