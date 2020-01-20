Банки обязали раскрывать стоимость потребительского кредита - НБУ

Теперь банки будут включать в стоимость страховые и налоговые платежи, сборы на пенсионное страхование, а оплату услуг нотариусов, госрегистраторов и оценщиков.

Национальный банк Украины изменил подход расчета банками стоимости потребительского кредита, обязав финучреждения раскрывать информацию о полной стоимости такого кредита для клиента.

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Как сообщается на сайте НБУ, теперь банки будут включать в стоимость потребительского кредита имеющиеся страховые и налоговые платежи, сборы на обязательное государственное пенсионное страхование, а также оплату услуг нотариусов, государственных регистраторов и оценщиков.

В НБУ напомнили, что ранее регулятор распространил требования по защите прав потребителей финуслуг на кредитных посредников банков, а также принял новые требования, согласно которым банки должны раскрывать полную информацию о своих услугах на сайтах и в рекламе.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 20 сентября приняла закон о защите прав потребителей финансовых услуг, в соответствии с которым Нацбанк получил полномочия по защите прав потребителей финансовых услуг. Закон вступает в силу через три месяца после подписания президентом, или с января 2020 года.