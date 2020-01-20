НБУ за неделю выкупил на межбанке $100 миллионов

В этот период регулятор не продавал валюту.

Национальный банк Украины за период с 13 по 17 января пополнил международные резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 100 миллионов долларов.

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Как сообщается на сайте НБУ, в этот период регулятор не продавал валюту.

Согласно приведенным данным, с начала года Нацбанк пополнил резервы посредством покупки валюты на межбанковском рынке на 268 миллионов долларов.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в 2018 году пополнил резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке 7,933 миллиарда долларов.

Международные резервы Украины в 2019 году выросли на 22% - до 25,3 миллиарда долларов.