Баланс недели: несостоявшаяся отставка премьера Гончарука, послабление для предпринимателей от Нацбанка и продуктивная Рада

На уходящей неделе вокруг Кабинета министров Алексея Гончарука разгорелся скандал, вследствие которого премьер подал прошение президенту Владимиру Зеленскому о своей отставке. По словам Гончарука, правительство продолжит работу в штатном режиме, пока глава государства, являющийся политическим лидером монобольшинства в Верховной Раде, не примет решение по этому вопросу.

Согласно Конституции Украины, отставка премьера - полномочия органа, который его назначал, - Верховной Рады. Увольнение главы правительства влечет за собой отставку всего состава Кабмина.

В связи с тем, что в пятницу кадровых решений Рада не принимала, а депутаты до 4 февраля не планируют собираться на пленарные заседания, говорить о грядущей смене правительства рано. Юридическая коллизия с возможной отставкой премьера также связана с тем, что в октябре 2019 года парламент большинством голосов одобрил программу правительства, что на двенадцать месяцев сделало невозможным отставку Кабинета министров в связи с недоверием законодателей.

«Правительство Украины продолжает работать в штатном режиме до того момента, пока президент не примет решение - кто на какой позиции в большой команде может работать. Это - политическое решение, которое мы ожидаем от нашей политической силы», - заявил Гончарук с трибуны Рады в пятницу.

А началось все с того, что вечером в среду, 15 января, в сети появились аудиозаписи с совещания, в ходе которого премьер Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова, первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова и другие чиновники обсуждали экономические вопросы перед встречей с президентом. На записях человек с голосом, похожим на голос Гончарука, в частности, назвал себя «полным профаном» в экономике и признал, что Зеленский также не силен в этой сфере.

На утро следующего дня премьер назвал опубликованные пленки происками оппонентов действующей власти, добавив, что «команду президента не запугать». А спустя еще день, утром в пятницу, 17 января, сообщил о том, что написал заявление об отставке.

«Я пришел на должность - выполнять программу президента. Он для меня является образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы исключить какие-либо сомнения относительно нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент», - отметил Гончарук.

Долгое время новостей из Офиса президента не было. Единственное, что последовало от главы государства - он поручил силовикам в течение двух недель установить причастных к записи закрытой встречи премьера с чиновниками, а также потребовал разработать меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущем и обеспечить защиту информации.

Вечером пятницы стало известно, что Зеленский отставку премьера не принял, решив «дать шанс» ему и его правительству, но при условии выполнения определенных задач.

«Я решил дать вам и вашему правительству шанс, если вы решите некоторые вещи, которые сегодня очень важны и беспокоят наше общество. Сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически», - отметил Зеленский во время встречи с Гончаруком.

Условия президент озвучил следующие: правительство должно представить новую концепцию заработных плат руководителей министерств, ведомств, госкомпаний и их заместителей с учетом ситуации в стране.

«Это должна быть нормальная заработная плата. Мы понимаем, что это очень серьезные специалисты, но я хочу иметь общее мнение с вами и министрами, что такие зарплаты могут быть сегодня в Украине в такой ситуации, в которой находится наша экономика. Когда вы и ваше правительство поднимете экономику - можно будет поднимать эти заработные платы», - подчеркнул президент.

Зеленский предупредил, что с теми министрами, которые не согласятся работать за предложенную правительством зарплату, придется прощаться.

Также президент поручил премьеру урегулировать ситуацию с премиями, которые предусматриваются топ-менеджерам «Нафтогаза» за получение компенсации от «Газпрома».

«Они должны не только быть прагматичными менеджерами, но и оставаться людьми, найти выход из этой ситуации. Если они не услышат вас, тогда они услышат людей, юристов. Будет полностью перезагрузка НАК «Нафтогаз». И мы с вами должны разработать стратегию, как это тогда сделать», - отметил Зеленский.

Кроме того, президент подчеркнул важность укрепления правительства путем проведения кадровых изменений.

Финансовые рынки в течение пятницы вяло отреагировали на «театральные» события на столичном политическом Олимпе последних нескольких дней. Так, по словам финансового аналитика группы ICU Михаила Демкива, цены на украинские еврооблигации незначительно упали, но это слабо заметно на фоне роста предыдущих дней. Но давать полноценные оценки пока рано.

«Пряник» предпринимателям от Нацбанка

На уходящей неделе Национальный банк порадовал украинский малый бизнес новостью об отмене резонансной нормы, запрещавшей использование физическим лицам-предпринимателям текущих счетов для собственных нужд и разрешавшей снимать средства с этих счетов лишь после уплаты налогов и сборов.

Регулятор объяснил, что соответствующее требование, введенное с началом нового года, вызвало непонимание бизнес-сообщества, поэтому НБУ решил прислушаться к мнению предпринимателей и банков.

Действительно, с начала 2020 года Нацбанк и Государственная налоговая служба так и не дали украинским предпринимателям и банкам четких разъяснений, каким образом им использовать счета и вести деятельность в новых условиях.

Однако, несмотря на отмену вызвавшей негодование бизнеса нормы, НБУ не отказывается от идеи введения других ограничений, направленных на борьбу с фиктивными финансовыми операциями. По словам главы Нацбанка Якова Смолия, в ближайшее время регуляторы финансового рынка согласуют свои позиции и разработают реальные механизмы минимизации рисков осуществления таких операций.

«Позиция Национального банка, по-прежнему, остается неизменной. С 2003 года действует норма, что текущие счета физических лиц не могут использоваться для проведения операций, связанных с предпринимательской деятельностью. Поскольку банковская система должна быть защищена от рисков осуществления финансовых операций с признаками фиктивности, Национальный банк обсудит с Государственной налоговой службой механизмы, направленные на минимизацию этих рисков», - отметили в НБУ.

Законодательная поддержка бизнеса

Послабление от НБУ стало не единственной новостью уходящей недели, затрагивающей интересы украинских предпринимателей. Во вторник, 14 января, парламент вернулся к пленарной работе после длительных новогодних каникул, приняв ряд важных решений, направленных на улучшение бизнес-климата.

Так, Верховная Рада проголосовала за создание в Украине Фонда развития предпринимательства, основной задачей которого станет обеспечение доступного кредитования малого и среднего бизнеса.

По прогнозам премьер-министра, принятие этого закона позволит многим украинцам реализовать бизнес-идеи в родной стране, а также приведет к появлению около 90 тысяч новых рабочих мест уже в течение этого года.

Гончарук отметил, что Фонд развития предпринимательства будет оказывать поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства по двум направлениям. Это – предоставление частичных гарантий по кредитам, выданных малому бизнесу, если не хватает залогов, и удешевление кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5, 7 и 9 процентов годовых по кредитам в национальной валюте. Процент компенсации будет зависеть от размера и типа бизнеса.

Порядок предоставления поддержки будет определен в ближайшее время Кабинетом министров.

Помимо этого, Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс, согласно которым пересмотрен лимиты доходов для каждой из групп малого бизнеса. Так, депутаты повысили предельный уровень доходов для так называемых ФОПов первой группы до 1 миллиона гривен, второй – до 5 миллионов гривен, третьей – до 7 миллионов гривен. Ранее эти лимиты составляли 300 тысяч гривен, 1,5 миллиона гривен и 5 миллионов гривен, соответственно.

Кроме того, парламент ввел новый формат деятельности государственных Таможенной и Налоговой служб как единого юридического лица. Теперь территориальные органы этих структур будут осуществлять деятельность не как юридические лица публичного права, а как обособленные подразделения с необходимым объемом полномочий.

Другим важным законом, принятым на уходящей неделе, стал документ о внедрении в Украине ряда правил Организации экономического сотрудничества и развития в Европе по противодействию уклонению от уплаты налогов – Base erosion and Profit Shifting (BEPS).

Также Рада приняла в первом чтении законопроекты о выведении рынка металлолома из тени, что должно приносить в госбюджет ежегодно 900 миллионов гривен налогов, и о легализации игорного бизнеса.

Следующая неделя обещает быть не менее богатой на важные экономические события. Премьер-министр Гончарук вместе с президентом Зеленским совершат рабочий визит в Давос (Швецария) в рамках Всемирного экономического форума, а Государственная служба статистики отчитается о результатах промышленного производства по итогам 2019 года.

Надежда Бурбела