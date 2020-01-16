Кабмин пересмотрит стратегию развития госбанков – Маркарова

Необходимо ускорить процесс сокращения доли государства в финансовом секторе.

Кабинет министров Украины пересмотрит стратегию развития государственных банков, чтобы ускорить процесс сокращения доли государства в финансовом секторе.

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Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова в ходе презентации стратегии развития финсектора до 2025 года.

"В государственном банковском секторе мы будем пересматривать нашу стратегию по госбанкингу. Мы сделаем ее более амбициозной, поскольку хотим стремительно снижать долю государства в данном секторе, быстрее найти эффективных собственников или международных партнеров для наших государственных банков", - сказала Маркарова.

По ее словам, также в наступившем году правительство планирует решить вопрос проблемных кредитов в госбанках.

Справка УНИАН. Государство через Министерство финансов владеет четырьмя из крупнейших в Украине по объему активов фунучреждениями – "ПриватБанком", "Укрэксимбанком", "Ощадбанком" и "Укргазбанком".