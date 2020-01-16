Премьер похвастался заимствованиями под рекордно низкий процент

Гончарук считает это свидетельством экономического роста и возвращения доверия к государству.

Украина на текущей неделе осуществила заимствования в гривне под рекордно низкий процент, что говорит о возвращении доверия к государству и продолжении экономического роста.

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Об этом в видеобращении на своей странице в социальной сети Facebook заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"На этой неделе Украина позаимствовала гривню под рекордно низкий процент. Нашей стране начинают верить. И если сравнивать с прошлым годом, то эти заимствования уже почти в два раза дешевле. Это свидетельствует о том, что доверие возвращается к государству. Это свидетельствует о том, что экономика продолжает расти. Это свидетельствует о том, что объем инвестиций, которые заходят в нашу страну, каждый день увеличивается", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов на первом в этом году аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 6,003 миллиарда гривень. Средства поступили в результате продажи облигаций сроками обращения 84, 434, 721 и 1407 дней со средневзвешенной доходностью 10,73%, 10,18%, 10,04% и 9,88% годовых соответственно.