Ситуация в Украине благоприятная для стремительного роста - Гончарук
11:14, 16 января 2020Финансы
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В качестве аргументов премьер отметил рост международных резервов, замедление инфляции и снижение стоимости заимствований.
Премьер подчеркнул, что ситуация в Украине очень благоприятная для развития экономики / УНИАН
Макроэкономическая ситуация в Украине очень благоприятная для стремительного экономического роста.
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Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе презентации стратегии развития финсектора до 2025 года.
"По нашим оценкам, макроэкономическая ситуация в Украине очень благоприятная для роста. У нас в Украине есть все, чтобы стремительно расти в ближайшие годы", - сказал глава правительства.
В качестве аргументов он отметил рост международных резервов, замедление инфляции и снижение стоимости заимствований.
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