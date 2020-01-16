Ситуация в Украине благоприятная для стремительного роста - Гончарук

В качестве аргументов премьер отметил рост международных резервов, замедление инфляции и снижение стоимости заимствований.

Макроэкономическая ситуация в Украине очень благоприятная для стремительного экономического роста.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе презентации стратегии развития финсектора до 2025 года.

"По нашим оценкам, макроэкономическая ситуация в Украине очень благоприятная для роста. У нас в Украине есть все, чтобы стремительно расти в ближайшие годы", - сказал глава правительства.

В качестве аргументов он отметил рост международных резервов, замедление инфляции и снижение стоимости заимствований.