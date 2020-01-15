ЕСВ будет взиматься с предприятий, использующих труд осужденных - депутат

Решение принято на сегодняшнем заседании правительства.

Кабинет министров на своем заседании в среду постановил взимать единый социальный взнос с предприятий, учреждений, организаций, других юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, которые используют труд осужденных.

Читайте такжеНалоги в 2020 году: сколько придется платить ФОПам

Об этом на своем канале в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, присутствующий на заседании правительства.

"Кабмин постановил взимать единый социальный взнос с предприятий, учреждений, организаций и других юридических лиц, независимо от формы собственности, вида деятельности и хозяйствования, а также с физических лиц-предпринимателей, которые используют труд осужденных к ограничению или лишению свободы", - написал он.

Как сообщал УНИАН, поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) в 2019 году составили 273,48 миллиарда гривень.