Эксперт рассказал, почему в Украине стало меньше новых ФОПов

За прошлый год в Украине зарегистрировались 312,2 тысячи новых физлиц-предпринимателей.

Количество новых физлиц-предпринимателей (ФОП) в Украине в прошлом году сократилось на 15%.

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Об этом сообщает сайт мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра для защиты от рейдерских захватов и контроля контрагентов OpenDataBot.

"Так, за прошлый год в Украине было зарегистрировано 312 211 новых физических лиц-предпринимателей, что на 15% меньше, чем в предыдущем году", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в 2019 году в среднем ежемесячно регистрировалось 5,5 тысячи компаний и 26 тысяч ФОП.

По данным OpenDataBot, больше всего – 30 тысяч новых ФОП – было зарегистрировано в сентябре, при этом в сентябре 2018 года количество новых ФОП достигло 35 тысяч, а в октябре - максимального значения 60 тысяч.

После этого статистика пошла на спад, и в декабре прошлого года было зарегистрировано чуть больше 15 тысяч новых физлиц-предпринимателей, при этом в декабре 2018 года - почти 20 тысяч.

Согласно сообщению, такая динамика вызвана прежде всего рядом новых законов: о регистраторах расчетных операций (РРО), о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, о сборе и учете ЕСВ, о представлении единой отчетности по ЕСВ и налогу на доходы физлиц.

"Регистрация новых предпринимателей – это один из показателей развития экономики. Если в Украине не регистрируются новые компании и предприниматели, это означает, что украинцы боятся создавать бизнес и уходят в тень", - цитирует пресс-служба основателя OpenDataBot Алексея Иванкина.

Отмечается, что всего на начало 2020 года в Украине действует 1 876 604 физлиц-предпринимателей.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 20 сентября приняла закон, позволяющий использовать программные РРО наряду с традиционными, а также обязывающий физлиц-предпринимателей 2-4 категории использовать РРО и выдавать фискальные чеки покупателям.