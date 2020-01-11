Нацбанк резко укрепил гривню: сколько стоит доллар

Официальный курс НБУ на 11 января: 100 USD – 23,9677 гривни; 100 EUR – 26,5874 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 11 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

Читайте такжеУкраинцы за прошлый год купили и продали по $1 миллиарду валюты онлайн

100 USD США – 23,9677 (10 января – 24,119)

100 EUR – 26,5874 (10 января – 26,7998)

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины выросла к доллару США на 3,4% за ноябрь и на 13,4% за первые 11 месяцев 2019 года – до 23,97 гривни/доллар. Продолжила гривня рост и в декабре - четырехлетний максимум по официальному курсу был установлен на 26 декабря 2019 года на уровне 23,26 гривни/доллар.

Однако 27 декабря 2019 года НБУ впервые за месяц опустил гривню, продолжилась эта тенденция и в начале 2020 года.