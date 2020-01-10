НБУ уточнил перечень расчетно-кассовых операций, не облагаемых налогом

Соответствующие изменения вступили в силу с сегодняшнего дня, 10 января.

Национальный банк Украины (НБУ) уточнил перечень операций по расчетно-кассовому обслуживанию, которые не являются объектом налогообложения.

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Как сообщили в пресс-службе банка, соответствующие нормы закреплены в постановлении НБУ от 28 декабря 2019 года, которое вступило в силу с 10 января.

В частности, регулятор внес изменения в перечень операций, связанных с открытием (закрытием) счетов клиентов в национальной и иностранных валютах, банковских металлах; документарным оформлением или подтверждением расчетов клиентов; проведением расчетов клиентов и их кассовым обслуживанием.

В НБУ подчеркнули, что такие изменения позволят пользователям правильно определять операции по предоставлению услуг по расчетно-кассовому обслуживанию, которые не являются объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость, с целью ведения налогового учета.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 25 сентября 2019 года предоставил банкам право округлять суммы кассовых операций в связи с изъятием из наличного обращения с октября мелких монет номиналами 1, 2 и 5 копеек.