НБУ разрешил банкам округлять суммы кассовых операций

Соответствующее решение НБУ вступило в силу с сегодняшнего дня.

Национальный банк Украины (НБУ) с 25 сентября предоставил банкам право округлять суммы кассовых операций в связи с изъятием из наличного обращения монет мелких номиналов.

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Как сообщили в пресс-службе НБУ, украинские банки смогут округлять суммы кассовых операций по каждому кассовому документу, а результаты округления являются прочими операционными доходами/расходами банка.

Согласно сообщению, соответствующие нормы содержит постановление правления центробанка от 24 сентября текущего года № 117 "О внесении изменения в постановление правления Национального банка Украины от 20 июня 2019 года № 82", который вступает в силу с 25 сентября.

Справка УНИАН. Национальный банк в июне текущего года принял решение с 1 октября вывести из обращения мелкие монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек.

Поэтому все наличные расчеты должны осуществляться банками в суммах, кратных 10 коп. При безналичных расчетах округление не будет происходить.

Кроме того, с 25 октября Нацбанк вводит в обращение новую банкноту номиналом 1 тысяча гривен.

В настоящее время в обращении находятся купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривень, а также монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек, 1 и 2 гривни.