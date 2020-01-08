В НБУ не видят угроз падения гривны

По словам заместителя главы НБУ, нынешний курс гривны отражает уровень экономики.

Заместитель главы Национального Банка Украины Екатерина Рожкова ожидает, что в 2020 году гривня продолжит укрепляться, и не видит угроз девальвации для национальной валюты.

Читайте такжеГосдолг Украины за год снизился до 51,6% ВВП – Минфин

Как сообщает «Экономическая правда», соответствующее заявление Рожкова сделала в интервью UATV.

"Для национальной валюты нет никаких внешних угроз сейчас для того, чтобы она девальвировала. Сегодняшний уровень отражает уровень экономики.

И мы наоборот видим, что в случае, если все реформы и программы правительства будут реализованы, то теоретически есть видение, что она может ревальвировать и в дальнейшем", - отметила замглавы НБУ.

По ее словам, укрепление гривни в 2019 году позволило Украине сэкономить средства на выплате госдолга и сократить его размер относительно ВВП. Также укрепление нацвалюты положительно влияет на производителей, ведь уменьшает стоимость импортного сырья, энергоресурсов и удобрений.

Ранее Министр экономики Тимофей Милованов спрогнозировал, что будет с гривной в 2020 году.

«Будет укрепляться курс в следующем году? Скорее всего, да. Но все зависит от развития экономики и ситуации на мировых рынках", - отметил министр.