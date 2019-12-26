Правила предоставления субсидий до конца отопительного сезона менять не будут - Гончарук

По словам премьера, в госбюджете достаточно средств для выплаты субсидий.

Кабинет министров до конца текущего отопительного сезона не намерен менять правила предоставления субсидий.

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Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в эфире одного из телеканалов.

«Те, кому назначена субсидия, на протяжении этого сезона ее не потеряют… У нас есть параметры, по которым человеку могут назначить или не назначить субсидию. Конечно, если человек становится таким, который получает право на оформление субсидий, он сможет оформить субсидию… Тем, кому назначена субсидия на этот сезон, они гарантированно ее получат. Нет проблем со средствами государственного бюджета для этого», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, постановлением Кабинета министров от 21 октября была изменена формула для начисления субсидий. Согласно нововведению, размер базовой нормы платы за жилищно-коммунальные услуги для получателей субсидий с 1 мая 2020 года вырастет с 15% до 20% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства.

Кабмин заложил на 2020 год объем субсидий для населения в размере 48 млрд грн.