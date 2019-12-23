НБУ выкупил на межбанке рекордный объем валюты

Нацбанк на прошлой неделе выкупил на межбанке рекордные $0,5 миллиарда.

Национальный банк Украины на прошлой неделе - с 16 по 21 декабря - купил на межбанковском валютном рынке Украины 564,6 миллиона долларов, что в 1,3 раза больше показателя неделей ранее и является рекордным недельным объемом выкупа валюты с начала года.

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Согласно данным на сайте НБУ, регулятор девятую неделю подряд не продавал валюту.

В результате с начала года покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу на 6,425 миллиарда долларов, или в 14 раз.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в ноябре пополнил международные резервы Украины посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 897,8 миллиона долларов.