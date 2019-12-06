Фонд гарантирования допускает банкротства банков в 2020 году

Но при этом не ожидает повторения кризисной ситуации 2014 года.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц допускает единичные банкротства банков в 2020 году, но не ожидает повторения кризисной ситуации 2014 года.

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Об этом журналистам рассказала директор-распорядитель фонда Светлана Рекрут.

"Фонд не исключает того, что в 2020 году могут быть единичные кейсы банковских банкротств - неплатежеспособности", - сказала Рекрут.

В то же время она отметила, что повторения кризисной ситуации 2014 года не ожидается благодаря текущему состоянию банковской системы и отстроенной в фонде и Национальном банке системе раннего реагирования на проблемы финучреждений.

Среди основных достижений в 2019 году руководитель фонда назвала завершение ликвидации ряда банков и продажу их активов, а также структурные изменения в фонде в части организации подразделения для возмещения убытков в результате действий бывших собственников и руководителей обанкротившихся банков.

Ключевыми задачами на следующий год она назвала переход от продажи активов обанкротившихся банков к работе по взысканию возмещения с прежних акционеров и менеджмента обанкротившихся банков, а также внедрение евродиректив по урегулированию неплатежеспособности банков.

Также фонд планирует рассчитаться с долгами, повысить сумму гарантированного возмещения и провести еще одну реорганизацию. "Следующий год будет годом перемен, годом реформ. Непростой, болезненный год в некоторых решениях. Год подведения итогов и закладки фундамента под совершенно новый формат фонда, под новые цели и задачи", - подытожила Рекрут.

Как сообщал УНИАН, в ходе очистки банковской системы Украины за 2014-2017 годы Национальный банк принял решения о выведении с рынка в отношении 96 банков. В том числе 33 банка стали неплатежеспособными в 2014 году, еще 33 - в 2015-м, 21 - в 2016-м и 9 - в 2017 году.

По оценкам Фонда гарантирования вкладов, банковский кризис в Украине обошелся для государства, крупных вкладчиков и бизнеса в 190-200 миллиардов гривень.