Минфин принимает меры для финансирования всех расходов бюджета – Маркарова

Министр финансов заверила, что недовыполнение бюджета "полностью контролируемое".

Министерство финансов Украины контролирует ситуацию и принимает меры для финансирования всех расходов государственного бюджета текущего года.

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Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова, выступая в Верховной Раде.

Она напомнила, что госбюджет за 11 месяцев не выполнен по доходам.

"Это недовыполнение полностью контролируемое. Оно не требует никаких секвестров, - сказала Маркарова. – Мы принимаем меры, которые позволят нам профинансировать все расходы".

Как сообщал УНИАН, госбюджет Украины на 2019 год не будет выполнен по доходам.

При этом глава Минфина подчеркнула, что все важные расходы будут профинансированы