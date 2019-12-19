В Минфине рассказали, при каких условиях и для чего одолжат еще 10 миллиардов гривень

Минфин проведет сверхплановые заимствования на 10 млрд грн при благоприятных условиях на рынке. Полученные средства Минфин направит на финансирование госбюджета следующего бюджетного периода.

Министерство финансов Украины проведет сверхплановые заимствования на 10 млрд грн в рамках решения правительства при благоприятных условиях на рынке и направит полученные средства на финансирование госбюджета следующего бюджетного периода.

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Об этом УНИАН сообщили в Министерстве финансов Украины.

«Такие заимствования осуществляются только при благоприятных условиях на финансовом рынке и при условии выполнения в текущем бюджетном периоде плана государственных заимствований в общий фонд государственного бюджета. Полученные средства планируется направить на финансирование государственного бюджета следующего бюджетного периода с соответствующим снижением плановых объемов государственных заимствований на следующий бюджетный период», - говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет министров 18 декабря принял решение об осуществлении внеплановых заимствований на сумму до 10 млрд грн до конца этого года.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины за ноябрь 2019 года получил 88,831 млрд грн доходов, что на 8,6% ниже планового показателя на этот период.

С начала года, за январь-ноябрь, госбюджет получил 899,746 млрд грн доходов, что на 5,9% ниже планового показателя на этот период.