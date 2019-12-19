В Украине стартовала программа Евросоюза по поддержке малого и среднего бизнеса на Донбассе

Программа предусматривает частичную компенсацию затрат на финансирование инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса на подконтрольной украинским властям территории.

В Украине стартовала программа поддержки инвестиционных проектов для малого и среднего бизнеса в Донецкой и Луганской областях «FinancEast», которая финансируется Европейским Союзом через Немецкий банк развития KfW.

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Об этом сообщил руководитель Немецко-Украинского фонда Валерий Майборода после церемонии подписания соглашений между фондом и партнерами, включая «ОТП Лизинг», «Ощадбанк» и «Укргазбанк», через которые предприниматели и небольшие компании смогут принять участие в программе.

По его словам, программа предусматривает частичную компенсацию затрат на финансирование инвестиционных проектов для малого и среднего бизнеса на подконтрольной украинским властям территории Донецкой и Луганской областей, при этом 20% предприниматель вносит за счет собственных средств, а 80% - получает в кредит или лизинг.

«Из этой структуры Немецко-Украинский фонд за счет средств Европейского Союза компенсирует 50% собственного взноса. И первый шаг делает именно фонд через банки-партнеры. После этого мы компенсируем 50% кредита в случае своевременного и полного его обслуживания в течение 6 месяцев», - сказал Майборода.