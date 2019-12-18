Рада улучшила электронный учет продажи топлива и этилового спирта

По словам главы профильного комитета, закон избавит представителей бизнеса от обязанности платить немотивированные штрафы за нарушение правил учета, производства и обращения топлива.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, которыми предусматривается совершенствование работы системы электронного администрирования реализации топлива и этилового спирта (СЭАРТСЭ) и упрощение условий лицензирования.

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Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 316 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что к повторному второму чтению было подготовлено 6 правок.

"Этот законопроект об усовершенствовании электронной системы администрирования акцизного налога на топливо. Этот законопроект очень ждут и аграрии, и металлурги, и промышленность. То есть ждут от нас все те, кто применяет эту систему. Я подчеркиваю, что закон требует срочного принятия, поскольку таким образом мы избавим их от обязанности платить немотивированные штрафы", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря Верховная Рада отправила на доработку в профильный комитет законопроект №2317 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.

3 декабря Верховная Рада документ был принят в первом чтении.

По информации председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, 1 июля была введена новая система администрирования топлива. Идея состояла в том, чтобы обеспечить учет движения топлива и сделать невозможным теневые обороты. Но, по его словам, закон принят с ошибками.

В законопроекте №2317 депутаты улучшили форму акцизной накладной, сроки составления акцизной накладной, порядок ее составления. Информацию об акцизных складах Налоговая служба будет иметь на своем сайте. В законопроекте также приравняли договор подряда, когда предприятия используют подрядные организации для транспортных услуг, к собственному потреблению.

Согласно пояснительной записке, законопроектом предусмотрены сроки и порядок применения штрафных санкций за нарушение правил учета, производства и обращения топлива или спирта этилового на акцизных складах. Также отменено требование по обустройству уровнемерами-счетчиками резервуаров на производство горючего при очистке коксового газа. Для промышленных потребителей продлен срок подачи справки Формы 2 до 15 календарных дней.

В законопроекте предусмотрена возможность оформления векселя для бензинов авиационных со сроком погашения до 270 дней, размещение на официальном сайте ГНС информации об акцизных складах.

Также перенесен срок введения в систему сопоставления показателей расходомеров и СЭАРТСЭ - на 1 июля 2020 года.