​​​​​​​Атака на бедность. Как Кабмин планирует увеличивать прожиточный минимум вдвое и не разорить госбюджет

Кабинет министров на заседании 11 декабря одобрил законопроект, позволяющий повысить прожиточный минимум до 4200 гривен в месяц. Пока, согласно госбюджету-2020, с 1 января следующего года прожиточный минимум увеличится на 162 гривни – до 2027 гривен. То есть, данный показатель планируют поднять вдвое.

При презентации главной сметы страны в парламенте, со стороны Кабина было заявлено, что для достижения этой цели «должны осуществиться решительные шаги». И вот они озвучены. Инициатива правительства по «отвязке» прожиточного минимума, как утверждает премьер-министр Алексей Гончарук, позволит повысить доходы наименее обеспеченных граждан без автоматического увеличения ставок государственной пошлины, платежей, штрафов и других финансовых показателей.

«Раньше каждое повышение прожиточного минимума добавляло средства не только тем, кто в них нуждался. Повышение автоматически увеличивало государственные платежи, штрафы, плату за определенные виды государственных услуг и тому подобное. Отмена этой архаичной советской нормы позволит, наконец, начать настоящую борьбу с бедностью в Украине», - заявил премьер.

Прожиточный минимум – ожидание и реальность

Чтобы понять, что происходит, нужно знать основы отечественного соцправа. Прожиточный минимум, согласно законодательной формулировке, - это стоимостная оценка потребительской корзины, включающей минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. К этому показателю привязаны практически все социальные выплаты и государственные зарплаты. Основные положения формирования потребительской корзины и использования прожиточного минимума установлены законом «О прожиточном минимуме» от 1999 года.

Проще говоря, прожиточный минимум - это определение на государственном уровне суммы денег, которая необходима человеку для жизни. В мире этот показатель считается нормой проживания как по стране, так и отдельно по регионам и категориям граждан. Но понятие «прожиточный минимум» нельзя путать с минимальной зарплатой. Последняя устанавливается исключительно для работающих граждан.

К сожалению, по сей день в Украине потребительская корзина, на которой основывается прожиточный минимум, содержит только самые дешевые продукты, услуги и товары, без привязки к современным реалиям. В европейских странах уже все иначе. К примеру, в потребительскую корзину включены интернет и услуги связи, поездка на такси, посещение косметических салонов, алкоголь, отдых, корм для домашних любимцев. Эти критерии в нашей потребительской корзине отсутствуют.

Эти «пробелы» украинского «соцпакета», к слову, были озвучены в вердикте одного из украинских судов, признавшего противоправными действия Кабмина по установлению прожиточного минимума на 2019 год «без проведения научно-общественной экспертизы сформированных наборов продуктов питания, продовольственных продуктов и услуг». Также суд признал противоправными действия правительства по разработке и одобрению проекта закона о государственном бюджете на 2019 год «с нарушением порядка установления размера прожиточного минимума и других социальных стандартов и гарантий».

Читайте такжеВ Украине с сегодняшнего дня выросли прожиточный минимум и минимальная пенсия

Речь идет о выводах первой инстанции, еще возможно их апелляционное обжалование правительством. Но пока его нет.

Зато есть совсем иные шаги. Новая власть сразу же заявила, что жить за обозначенные «прожиточным минимумом» деньги действительно невозможно. И объявила о своих планах навести порядок в этой сфере. 11 декабря был анонсирован соответствующий законопроект.

На сайте Верховной Рады текст документа еще не обнародован. Но суть новой реформы уже уточнили в Минсоцполитики.

«Инициатива позволит приблизиться к стратегической цели правительства - повышении размера прожиточного минимума до фактического уровня. Сейчас есть разные подходы к определению по существу «фактического прожиточного минимума». И мы будем поэтапно двигаться к тому, чтобы он составлял не менее 30-40% от размера средней заработной платы. То есть, мы ориентируемся на различные категории населения, на 3-4 тысячи гривен. А это - увеличение почти в два раза», - заявила министр социальной политики Юлия Соколовская.

По словам главы ведомства, суть реформы заключается в отвязке размера должностных окладов «бюджетников», а также размера штрафов за административные и уголовные правонарушения от прожиточного минимума. Такой механизм позволит создать предпосылки для существенного повышения прожиточного минимума, оказывать помощь тем, кто в ней реально нуждается.

«В первую очередь, это прочувствуют на себе те категории населения, для которых социальные выплаты [зависящие от прожиточного минимума] являются основным источником существования. Если мы говорим об изменении в определении должностного оклада, то это касается работников бюджетной сферы, работников государственных органов, судей и военнослужащих», - добавила Соколовская.

По ее словам, внедрение инициативы зависит от позиции Верховной Рады. «На 18 декабря уже назначены парламентские слушания по этому вопросу, и мы будем работать с депутатским корпусом, чтобы изменить качество жизни в Украине к лучшему», - подчеркнула министр.

Действия власти последовательны. Еще в октябре в правительстве заявили, что отвяжут 150 видов соцпомощи от прожиточного минимума. Тогда Соколовская заявила, что к прожиточному минимуму останутся «привязанными» только пенсии и помощь малообеспеченным семьям. Размер остальных выплат Кабмин намерен устанавливать в абсолютных цифрах и ежегодно пересматривать их во время бюджетного процесса.

Министр заверила, что реформа не приведет к уменьшению размера соцпособий, а для некоторых категорий граждан размер выплат даже увеличится. Но чего на самом деле стоит ожидать рядовым украинцам от «отвязки» прожиточного минимума от соцвыплат?

Больше «за», чем «против»

Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский объясняет, что к прожиточному минимуму – расчетной единице – с давних пор были привязаны многие показатели, к примеру, размер заработной платы бюджетных работников, в том числе судей, военнослужащих. То есть, законом определялись их зарплаты – какое количество прожиточного минимума они должны получать. Также к этой единице привязаны многие выплаты, услуги и штрафы, которые не связаны с социальным обеспечением. Поднятие прожиточного минимума в соответствии с требованиями нынешнего времени привело бы в существенному повышению всех выплат, что означает увеличение расходов госбюджета.

«Чтобы привести в соответствие с реалиями нынешнего дня все эти показатели, следует отказаться от привязки прожиточного минимума исключительно в отношении социальных выплат. И это является верным подходом. Относительно роста прожиточного минимума, то такой шаг также является необходимым. Прожиточный минимум должен быть реальным, на сегодня он вдвое занижен. Кстати, Госстат дает два показателя прожиточного минимума - один официальный, другой – реальный. Такой подход является необоснованным. То есть, фактически государство, определенным образом, обворовывает граждан, которые нуждаются в социальной помощи. Им выделяется мизер на обеспечение жизненных потребностей», - отметил эксперт.

Читайте такжеЧетыре тысячи гривен и выше. Когда такой прожиточный минимум станет реальностью в Украине

Однако, по его словам, остается одна проблема. К прожиточному минимуму привязана минимальная пенсия. Она, согласно Конституции, не должна быть ниже этого показателя. А повышение минимальной пенсии, особенно до той суммы, которую озвучили в правительстве, приведет к росту расходов Пенсионного фонда на сумму свыше 100 млрд гривен.

«Непонятно, из каких источников будет погашаться такой финансовый разрыв. Без устойчивого роста экономики выполнить эту задачу невозможно, необходимо делать это поступательно. В 2020 году поднять вдвое, как заявлено, прожиточный минимум вряд ли удастся. Его размер уже утвержден в госбюджете на следующий год. Скорее всего, этот вопрос будет рассматриваться с 2021 года. Пока законопроект прошел одобрение только в Кабмине, на сайте Верховной Рады его еще нет, значит, он еще не зарегистрирован в парламенте. Это будет сделано в конце этой недели, или в начале следующей. Вот тогда и можно будет сориентироваться в планах правительства», - подчеркнул Несходовский.

Экономический эксперт Олег Пендзин также указывает на то, что текст закона пока не обнародован. Поэтому говорить о чем-то предметно трудно. Хотя, несколько замечаний к планам правительства уже есть.

«Инициатива пока ничего не стоит, если не будут внесены изменения в государственный бюджет на следующий год, где определен прожиточный минимум в размере 2100 гривен. Как только будут внесены изменения относительно заявленного правительством размера прожиточного минимума до 4200 гривен, то резко увеличатся социальные выплаты по тем направлениям, которые оторвать от прожиточного минимума невозможно. А это и выплаты по безработице, и на детей, и по инвалидности, и помощь малоимущим. И тогда станет понятно, реальной будет дефицит бюджета, или нет, а также, что скажет главный кредитор – Международный валютный фонд», - говорит эксперт.

Он считает, что в принципе, особенно относительно размеров различных штрафов и административных наказаний, решение Кабмина верное. Что касается социальных обязательств, то вопросов много.

«46 статью Конституции никто не отменял. Государство обязано обеспечить незащищенным слоям населения помощь, достаточную для выживания. И эта величина определяется прожиточным минимумом», - подытожил Пендзин.

«Новоиспеченный» закон об «отвязке» от различных выплат прожиточного минимума, даже если будет оперативно принят в этом году, вряд ли вступит в силу со следующего года. А ясность в механизм этой реформы должны привнести слушания в Верховной Раде, запланированные на 18 декабря.

Нана Черная