За долги взломают дверь. Какие новшества «предоставления услуг ЖКХ» предлагают депутаты

В Верховной Раде прошел все экспертизы и ждет рассмотрения законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг». Одну из его норм нельзя назвать иначе как скандальной. Поставщикам коммунальных услуг хотят разрешить «несанкционированный доступ» в жилища украинцев.

Изначально нардепами озвучивалась задача разработать механизм упорядочения процесса заключения договоров о предоставлении жилищно-коммунальных услуг, так как после вступления в силу закона о ЖКУ в 2017 году, всплыла данная недоработка. Но ни разу не говорилось о том, что «разработка» коснется «несанкционированного» проникновения в жилища, в том числе в случае отключения услуг за неоплату. В пояснительной записке об этом не говорится, как и в выводах профильного комитета.

Кстати, в самом законе о коммунальных услугах есть норма, когда коммунальные службы имеют право проникать в жилище любого украинца без разрешения хозяев. Речь идет о «неотложных случаях, связанных с необходимостью спасения жизни и здоровья людей и/или имущества». Теперь ее предлагают переписать в следующем виде: «В неотложных случаях, связанных с необходимостью спасения жизни и здоровья людей и/или имущества, а также для ограничения (прекращения) предоставления коммунальной услуги, в установленном настоящей статьей порядке может быть осуществлен доступ к жилью, другому объекту недвижимого имущества без получения согласия его владельца (пользователя) (несанкционированный доступ) для проведения осмотра и ликвидации или предотвращения аварии, ограничения (прекращения) предоставления коммунальной услуги».

Кроме того, «несанкционированный доступ к жилью, иному объекту недвижимого имущества для ограничения (прекращения) предоставления коммунальной услуги происходит без получения согласия его владельца (пользователя), если такой собственник (пользователь) отказывается допустить в принадлежащее ему жилье (другому объекту недвижимого имущества) представителя исполнителя»; «во время осуществления несанкционированного доступа представитель исполнителя составляет акт об осуществлении несанкционированного доступа и проведения ремонтных и восстановительных работ, работ по ограничению (прекращению) предоставления коммунальной услуги, который подписывается всеми участниками такого доступа».

Также устанавливается, что «несанкционированный доступ в жилище, иной объект недвижимого имущества для ограничения (прекращения) предоставления коммунальной услуги происходит без получения согласия его владельца (пользователя), если такой собственник (пользователь) отказывается допустить в принадлежащее ему жилье (другой объект недвижимого имущества) представителя исполнителя».

По мнению Главного научно-экспертного управления ВР, целесообразность таких изменений выглядит дискуссионной. Кроме того, надлежащего обоснования этого предложения в пояснительной записке к проекту нет.

«Предложение о возможности несанкционированного доступа в жилье или иной объект недвижимого имущества для ограничения (прекращения) предоставления коммунальной услуги без получения согласия собственника (пользователя) противоречит ст. 30 Конституции Украины относительно неприкосновенности жилища. В частности, не допускается проникновение в жилище или другое владение лица, проведение в них осмотра или обыска иначе как по мотивированному решению суда. В неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и имущества либо с непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении преступления, возможен иной, установленный законом, порядок проникновения в жилище или другое владение лица, проведение в них осмотра и обыска. Кроме того, положение не согласуется также ч. 1 ст. 233 Уголовно-процессуального кодекса Украины, согласно которой никто не вправе проникать в жилище или другое владение лица с любой целью, иначе, как только по добровольному согласию лица, их владельца, или на основании постановления следственного судьи», - отмечают в главном экспертном управлении парламента.

Кроме того, специалисты управления обращают внимание, что «инициированное предложение не учитывает требования ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которой провозглашено, что каждый имеет право на уважение его личной и семейной жизни, его жилища и корреспонденции. Органы государственной власти не могут вмешиваться в осуществление этого права, за исключением случаев, когда такое вмешательство предусмотрено законом и необходимо в демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка, экономического благосостояния страны, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья или нравственности, или защиты прав и свобод других лиц».

Также в предложении о несанкционированном доступе отсутствуют оговорки о компенсации причиненного потребителю вреда, в частности, при осуществлении проникновение в жилище (например, повреждение приборов учета, повреждение имущества потребителя, нарушение конструктивной целостности входных дверей, окон или других элементов зданий и помещений и т.п.).

«По нашему мнению, представители исполнителя коммунальной услуги могут заходить в жилище без получения согласия жильца квартиры только в неотложных случаях, когда нужно срочно спасать людей или имущество, для проведения в них осмотра или ликвидации аварий. Поднятый в проекте закона вопрос, на наш взгляд, также связан с проблемой упорядочения механизма оплаты за потребленные услуги, которая, очевидно, должна быть решена на законодательном уровне», - отмечают в Главном управлении Рады, добавляя, что в таких условиях даже добросовестный плательщик попадает в зону риска прекращения ему предоставления соответствующей услуги, и это недопустимо.

Тем не менее, законопроект внесен в повестку дня нынешней сессии, то есть – строит в очереди на рассмотрение. Эксперты предупреждают: новшества могут аукнуться массой судебных исков.

«Турбоправка» требует «турбодоработки»

Юрист судебной практики ЮКК «Де-Юре» Владислав Мартынчук считает, что правки, которые предлагают внести данным законопроектом, сводятся к следующему: предусматривается право исполнителя (лица, которое предоставляет коммунальную услугу потребителю) проникнуть в жилище потребителя (или другой объект недвижимости) без согласия собственника для ограничения либо прекращения предоставления потребителю коммунальной услуги, если собственник отказывается допустить в жилище исполнителя. Для сравнения, законом в действующей редакции предусматривается право исполнителя на доступ к общим коммуникациям многоквартирного дома, т.е. в общие помещения, с целью ограничения либо прекращения предоставления отдельному потребителю коммунальной услуги. Ограничить либо прекратить предоставление коммунальной услуги можно в случае, если потребитель в течении 30 дней не погасил задолженность по требованию исполнителя.

«Правомерность таких изменений, по моему мнению, несколько сомнительная. Рассмотрим по отдельности право на проникновение в жилище и право на проникновение в другие объекты недвижимости. Статьей 30 Конституции Украины гарантируется право на неприкосновенность жилища, проникнуть в него без согласия хозяев возможно только в случаях, предусмотренных частью второй и третьей данной статьи, а именно: на основании судебного решения, а также в случаях, установленных законом, при неотложных ситуациях, связанных со спасением жизни людей или имущества либо непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении преступления», - отметил юрист.

По его словам, необходимость ограничения либо прекращения предоставления коммунальных услуг явно не подпадает под критерии, установленные частями второй и третьей статьи 30 Конституции. Следовательно, в части права исполнителя на проникновение в жилище потребителя законопроект неконституционный.

Что же касается права на проникновение в другие объекты недвижимости, не являющиеся жилищем, то в таком случае будет конфликт прав собственности. То есть, то, что предлагают депутаты, будет «в пределах усмотрения государства», согласно терминологии Европейского суда по правам человека. Однако нужно обратить внимание на риски.

Так, проектом закона не предусмотрена форма и порядок уведомления собственника о том, что в его объект недвижимости будет осуществлено проникновение, порядок такого проникновения, не определено, что является отказом в допуске. Например, может ли исполнитель требовать зайти в определенное время, либо оно должно быть согласовано с собственником. Считается ли отказом собственника в допуске в жилище не открытие входной двери (например, потому что собственника нет дома). Отдельного внимания заслуживает то обстоятельство, что теоретически возможно будет проникнуть в объект недвижимости собственника при наличии задолженности в один месяц. Пропорциональность такого вмешательства - под вопросом.

«По моему мнению, предложенные правки внесены быть не могут. Они нарушают/несут существенный риск нарушения прав человека и основоположных свобод», - подчеркнул юрист.

Адвокат, руководитель криминальной практики адвокатского объединения «Рияко и партнеры» Зинаида Чуприна считает, что предложенные изменения являются одновременно как положительными, так и отрицательными. Ведь права одного человека заканчиваются там, где начинаются права другого. Эта фраза - почти эпиграф для этого законопроекта.

«С одной стороны, если действительно имеют место неотложные обстоятельства, то проникновение в жилище без согласия лица необходимо. О каких обстоятельствах и случаях идет речь? Например, владелец квартиры уехал в долгосрочную командировку, и именно в это время у него в квартире прорвало батарею, и горячая вода заливает квартиры, расположенные ниже. В таком случае, проникновение в жилище является оправданным, так как своевременное устранение аварийной ситуации очевидно. Понятно, что в таком случае предлагаемые изменения, безусловно, являются положительными и их нельзя считать нарушающими право человека на неприкосновенность жилища. С другой стороны, могут возникать ситуации, когда коммунальные службы будут злоупотреблять своими правами, и по надуманным основаниям станут проникать в жилище, например, для того, чтобы отключать потребителя-должника от определенной сети (газо- или водоснабжения). Конечно, это - негативная сторона изменений. Есть еще два вопроса, которые возникают у меня по поводу будущих изменений. Это: каким образом будет оформляться проникновение в жилище, и кто и за чей счет будет возобновлять сломанный замок или поврежденые двери? Указанным законопроектом предусматривается составление акта о проникновении в жилище, но непонятно, кто его будет составлять, нет его типовой формы, не предусмотрено присутствие свидетелей не только во время проникновения в жилище, но и в течение срока пребывания коммунальщиков в квартире. Это очень важные моменты, потому что за незаконные действия, коммунальщиков можно будет привлечь к ответственности и взыскать нанесенный ущерб», - отметила эксперт.

Она также подчеркивает, что вопрос возмещения поврежденного имущества во время проникновения в жилище весьма актуален.

Кроме того, еще есть один важный момент - кто и за чей счет будет восстанавливать сломанные двери, и кто будет нести ответственность за имущество в квартире, куда проникли, кто и сколько времени будет охранять взломанную квартиру до приезда ее владельца и будут ли ее охранять вообще?

«Считаю, что вопрос возмещения ущерба и сохранности имущества нужно поднимать уже сейчас, и учитывать при рассмотрении и возможном принятии указанных изменений», - подытожила юрист.

Представитель правительства в Верховной Раде Елена Шуляк, в ходе заседания согласительного совета парламента 2 декабря, обратилась к депутатскому корпусу с просьбой рассмотреть законопроект №2458 как первоочередной, так как до сих пор не урегулированы отдельные вопросы в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг. Мол, сегодня на законодательном уровне не предусмотрена возможность заключения публичных договоров: «Мы просим включить в повестку дня законопроект №2458. Это проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг. На сегодня на законодательном уровне не предусмотрена возможность заключения публичных договоров и нет механизма, который применяется при изменении цен на энергоносители».

Но она ни слова не сказала о предусмотренной в законопроекте правке о «несанкционированном проникновении в жилище».

Возможно, из-за «турбоработы» нардепы и сами не знают, что выписано в предложенных ими же законопроектах. А надо бы знать…

Нана Черная