Украинские зарплаты смогут догнать польские за 7-10 лет - Милованов

Средняя зарплата в Украине должна расти на 20% в год, чтобы сравняться с польской через 7 лет.

Зарплаты в Украине смогут догнать польские за 7 или больше лет, поскольку динамика роста реальной средней зарплаты в Украине превышает польскую динамику в несколько раз.

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Об этом в Facebook написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

“За сколько лет зарплаты в Украине могут догнать те, что в Польше. Ответ: по некоторым предположениям – за 7-10 лет”, - написал он.

Согласно приведенной им статистике, темпы роста реальной заработной платы в Украине превышали польскую динамику в 2018 и 2017 годах.

"Темп роста средней реальной заработной платы в 2018 году: в Украине - 29,2% в Польше - 8,1%. По сравнению с 2017 годом: в Украине - 35,5% в Польше - 4,5%", - написал он.

При этом министр считает, что украинские зарплаты смогут догнать польские при стабильном росте в 20% в год.

“Догонять еще долго, но сделать это возможно… Сегодня зарплата в Польше примерно в 3,5 раза больше. Если мы догоняем зарплату в Польше на 20% в год, то за 7 лет мы увеличим свою зарплату в относительном измерении к зарплате в Польше в 3,58 раза. То есть сравняем зарплаты,” - написал он.

Милованов добавил, что средняя зарплата в сфере профессиональной, научной и технической деятельности в Украине составляет от 377,5 до 446,5 долл., тогда как в Польше - от 1426,2 до 1592,7 долл. В отрасли информации и телекоммуникаций: в Украине - от 451,9 до 527,8 долл., в Польше - от 1977,1 до 2208,7 долл. В сфере финансов и страхования: в Украине - от 483,7 до 594,1 долл., в Польше - от 1871,2 до 2078,3 долл.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, средняя зарплата украинцев за календарный год в ноябре увеличилась на 16,4% - до 10727 грн.

Ранее Милованов сообщил, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства заложило в макроэкономическом прогнозе рост средней заработной платы в 2020 году на 17% - до 12497 грн, а в 2022 году на 50% - до 16047 грн, по сравнению с показателем за сентябрь 2019 года (10687 грн).