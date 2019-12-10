Украина сегодня представит свою позицию в суде по "долгу Януковича" – Маркарова
Украина сегодня представит свою позицию в Верховном суде Великобритании в споре с Россией о так называемом "кредите Януковича" на 3 миллиарда долларов.
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Об этом написала министр финансов Украины Оксана Маркарова на своей странице в соцсети Facebook.
"Присоединяйтесь ко второму дню слушаний в Верховном суде, где сегодня юридическая команда Минфина представит позицию Украины, поддержанную ранее единодушными выводами Апелляционного суда", - написала Маркарова.
Она отметила, что основополагающий вопрос о действительности договоров по так называемым "русским облигациям" подлежит публичному судебному разбирательству в полном объеме, то есть суды Англии должны отказать России в вынесении решения.
Также Маркарова сообщила, что слушания начнутся в 10:30 по Лондону.