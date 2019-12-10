Украина сегодня представит свою позицию в суде по "долгу Януковича" – Маркарова

Слушания начнутся в 10:30 по Лондонскому времени.

Украина сегодня представит свою позицию в Верховном суде Великобритании в споре с Россией о так называемом "кредите Януковича" на 3 миллиарда долларов.

Читайте такжеЖурналисты рассказали, кто помогал Януковичу вывозить из Украины награбленное (видео)

Об этом написала министр финансов Украины Оксана Маркарова на своей странице в соцсети Facebook.

"Присоединяйтесь ко второму дню слушаний в Верховном суде, где сегодня юридическая команда Минфина представит позицию Украины, поддержанную ранее единодушными выводами Апелляционного суда", - написала Маркарова.

Она отметила, что основополагающий вопрос о действительности договоров по так называемым "русским облигациям" подлежит публичному судебному разбирательству в полном объеме, то есть суды Англии должны отказать России в вынесении решения.

Также Маркарова сообщила, что слушания начнутся в 10:30 по Лондону.