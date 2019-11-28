На украинский рынок вышла еще одна платежная система – НБУ
Национальный банк Украины согласовал условия деятельности в Украине международной платежной системы Transfast, предоставляющей услуги перевода средств в более чем 125 стран мира и насчитывающей свыше 300 участников.
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Как сообщается на сайте НБУ, приход новой платежной системы на рынок Украины подтверждает привлекательность нашей страны для инвесторов и дает новый толчок для повышения качества финансовых услуг и развития рынка платежных систем
Отмечается, что система Transfast стала восьмой в Украине международной платежной системой перевода средств, платежной организацией которой является нерезидент.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины планирует перевести свою систему электронных платежей (СЭП) на расширенный регламент работы – в режиме 23 часа в сутки 7 дней в неделю - с апреля 2020 года.