Финтех-ассоциации обеих стран подписали соответствующий меморандум.

Украинские финтех-стартапы смогут выйти на рынок Японии, получив для этого методологическую и финансовую поддержку.

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Об этом УНИАН рассказал глава Украинской ассоциации финтех и инновационных компаний Ростислав Дюк, комментируя содержание меморандума с финтех-ассоциацией Японии, подписанного сегодня, 4 декабря, в рамках форума UAFIN.TECH 2019.

"Мы как ассоциация развиваем экспортную стратегию поддержки украинских финтех-стартапов. Для этого мы с разными юрисдикциями подписываем меморандумы, которые предусматривают обмен опытом, выход украинским стартапам на внешний рынок", - сказал Дюк.

По его словам, подписанный меморандум предусматривает содействие выходу украинских стартапов на рынок Японии, обмен технологиями и знаниями, помощь во взаимодействии с правительством.

Также Дюк сообщил о возможности получения молодыми стартапами инвестиций из фонда, объем которого уже составляет 1 миллион гривень, но этот объем будет увеличен, так как есть огромный спрос на такие инвестиции.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в начале декабря объявил старт приема заявок от предпринимателей на финансирование Украинским фондом стартапов. Фонд будет составлять 440 миллионов гривень и позволит выдавать "на руки" до 75 тысяч долларов грантовой поддержки.