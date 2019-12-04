Обновленный набсовет "Ощадбанка" начал свою работу

Совет избрал главой Байбу Апин.

Обновленный наблюдательный совет государственного "Ощадбанка" начал свою работу и избрал главой Байбу Апин.

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Как сообщила пресс-служба банка, также в состав обновленного совета вошли Питер Бриггс, Михаэль Вайнштейн, Хуан Энрике Перес Калот, Янне Харьюнпаа, Игорь Митюков, представитель государства от Комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Юлия Пашко и представитель президента Украины Юрий Храмов.

Также сообщается, что заместителем главы набсовета избран Игорь Митюков.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в начале октября прекратил полномочия назначенных в конце мая пяти членов наблюдательного совета "Ощадбанка" и одного - "Укрэксимбанка", поскольку эти назначения не получили согласования Национального банка Украины.

Согласно совместному заявлению МВФ, ЕБРР и Всемирного банка, международные партнеры Украины высказались в поддержку действий НБУ, подчеркивая необходимость жестких стандартов независимости и отсутствия конфликта интересов в набсоветах госбанков.