В системе идентификации клиентов BankID уже 11 банков – НБУ

Участником системы стал банк "Альянс".

Банк "Альянс" стал 11-ым участником системы удаленной идентификации клиентов BankID Национального банка Украины.

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Как сообщается на странице НБУ в соцсети Facebook, теперь клиенты этого банка имеют возможность удаленного доступа к финансовым, административным и коммерческим услугам с помощью простой и удобной системы удаленной идентификации.

В НБУ напомнили, что на сегодня участниками системы уже являются банки "Форвард", "Пивденный", ПУМБ, Monobank ("Универсал Банк"), "Ощадбанк", "Кредобанк", "Радабанк", "Мотор-банк", "Банк Восток", "Идея банк".

Также в НБУ сообщили, что еще ряд банков находятся на этапе тестирования и подключения к системе BankID НБУ.

Справка УНИАН. BankID представляет собой систему Национального банка для электронной дистанционной идентификации физических лиц. С ее помощью пользователи могут получать удаленный доступ к административным (государственным), финансовым и коммерческим услугам.